«РИА Новости»: 22 февраля Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание
22 февраля Государственная Дума и Совет Федерации Российской федерации соберутся на внеплановом заседании. Об этом сообщил источник "РИА Новости".
— Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15.00 — мы, — сказал источник.
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Илина Хакимова
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