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«РИА Новости»: 22 февраля Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание

08:26, 15.02.2023
«РИА Новости»: 22 февраля Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание
Фото: council.gov.ru

22 февраля Государственная Дума и Совет Федерации Российской федерации соберутся на внеплановом заседании. Об этом сообщил источник "РИА Новости".

— Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15.00 — мы, — сказал источник.

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Илина Хакимова
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