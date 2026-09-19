Бизнес-обзор: Альмир Михеев объединяет активы, «Дому Панфилова» нашли покупателя

«Алабуга Девелопмент» отсудила треть миллиарда у московского подрядчика

Фото: Реальное время

На этой неделе экс-депутат Госсовета РТ и бывший лидер татарстанских справороссов Альмир Михеев продолжил консолидировать фармактивы — присоединил к «Ортопрайм СНГ» сначала «Диапомпу», а теперь и ИВЦ «Анатомику». «Алабуга Девелопмент» — дочерняя структура ОЭЗ «Алабуга» — отсудила у московского подрядчика РСК «Тилар» более 366 млн рублей неотработанных авансов и неустоек по двум договорам, пока ответчик погружается в банкротство. В центре Казани определился покупатель «Дома Панфилова» на Булаке — памятник архитектуры XIX века ушел с молотка мордовской фирме всего за полсотни миллионов рублей.

Бывший лидер справороссов реорганизует фармбизнес

Экс-депутат Госсовета РТ и бывший лидер татарстанских справороссов Альмир Михеев реорганизует свой бизнес. В начале года стало известно о планах бизнесмена присоединить фармкомпанию «Диапомпа» к крупному российскому дистрибьютору западных производителей эндопротезов и продукции для лечения диабета — «Ортопрайм СНГ». А в эту среду он сообщил о присоединении к этому предприятию еще одной схожей по профилю фирмы — ИВЦ «Анатомика».

Кстати, в мае «Диапомпу» покинул второй совладелец Радик Шаяхметов. Предприниматель долгие годы выступал бизнес-партнером Альмира Михеева и был в числе соучредителей его организаций. Среди них и вышеупомянутые ИВЦ «Анатомика» и «Ортопрайм СНГ».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сейчас Шаяхметову принадлежит только казанское научно-производственное предприятие «Сетал» по оптовой торговле фармацевтическими изделиями. Этой компанией он владеет и руководит единолично, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», но основал организацию также Михеев. На рынке НПО работает 15 лет, его оборот в прошлом году вырос почти наполовину — до 633 млн, чистая прибыль достигла 83,7 млн рублей.

Ранее «Диапомпа» фигурировала в скандале вокруг картельного сговора на полмиллиарда рублей среди поставщиков Минздрава. Михееву однако удалось отбить претензии антимонопольщиков. Он доказал, что является бенефициаром всех девяти компаний, входивших в «картель». После этого дело отправили на пересмотр.

Прошлой осенью бизнесмен вернулся к управлению своей компанией «Ортопрайм СНГ». По итогам прошлого года выручка предприятия снизилась на 17% — до 992 млн рублей, а чистая прибыль упала более чем вдвое, составив 43 млн. Зато совокупная выручка двух других его компаний — ИВЦ «Анатомика» и «Анатомика» — выросла до 1,5 млрд рублей.

«Дочка» ОЭЗ «Алабуга» выиграла спор с москвичами

В понедельник суд частично удовлетворил иск ООО «Алабуга Девелопмент» к московской ремонтно-строительной компании «Тилар». По двум договорам подряда от июля и августа 2025 года суд взыскал с ответчика в общей сложности более 366 млн рублей: 277,9 млн и 75,9 млн — неотработанные авансы, 2,9 млн и 9,6 млн — неустойки, а также 2,49 млн рублей судебных расходов на госпошлину. В остальной части требований отказано.

Опубликована резолютивная часть решения, детали сделок не приводятся. Но на официальном сайте ОЭЗ московская компания приводится в разделе партнеров, участвовавших в строительстве объекта «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус №22.3. Грабин».

Дочернее предприятие ОЭЗ «Алабуга» специализируется на комплексном управлении инвестиционно-строительными проектами. Объем собственной инфраструктуры оценивается в $1,1 млрд, общий объем освоенных резидентами инвестиций — $3,9 млрд. За 16 лет компания реализовала более 50 проектов. Имеет 151 единицу автотехники, в штате числится 1409 человек. Финансовые результаты известны за 2022 год: доходы — 22,3 млрд, расходы — 20 млрд, налоги — 1,7 млрд рублей. По итогам 2025-го приводится только объем налогов — 18,2 млрд.

Реальное время / realnoevremya.ru

Московская ремонтно-строительная компания «Тилар» проработала на рынке шесть лет. С апреля в производстве московского арбитража находится дело о банкротстве предприятия по заявлению УФНС России по Кировской области за долги перед бюджетом в 33,9 млн рублей. Компания, основанная Тимуром Гариповым, затем перешла к Наилю Ахтямову и Антону Лысову. Последний сейчас единолично владеет обществом. РСК «Тилар» завершила прошлый год почти с удвоившейся выручкой — 598,8 млн рублей. Чистая прибыль, напротив, упала в два раза — до 1,9 млн.

В Казани нашли покупателя «Дому Панфилова» на Булаке

В среду определился победитель аукциона по продаже исторического особняка в центре Казани — объекта культурного наследия «Дом Панфилова». Здание на ул. Лево-Булачной, 46а было в федеральной собственности, «Дом.РФ» продал его в соответствии с решением федеральной правительственной комиссии.

На торги заявился один участник, он же объявлен победителем — это мордовская фирма по управлению недвижимостью «Аренда сервис», зарегистрированная всего два года назад. Руководит и владеет обществом Руслан Валеев, соучредитель ликвидированного казанского предприятия в сфере общепита «Фуд сервис групп». Последней организацией владел и московский ИП Марат Миннибаев, бывший собственник ТД «Рустрейд» по производству деревянной тары. Сейчас «Рустрейд» принадлежит другому москвичу Азату Мусину, среди партнеров которого можно найти еще одного столичного предпринимателя — Николая Шабанского, собственника казанской топливной компании «Пилигрим» с оборотом в 3 млрд рублей.

Старинный дом на Булаке площадью 828,4 кв. м — образец гражданской застройки Казани XIX века в духе эклектики и классицизма. Победителю аукциона здание досталось по начальной цене — всего за 56,7 млн рублей. Низкая стоимость объясняется неудовлетворительным состоянием памятника. В частности, сообщается о деформации фундамента, цоколя, отмостки и перекрытий, частичной утрате элементов несущих строительных конструкций, что не позволяет эксплуатировать объект надлежащим образом. Дому потребуется капремонт, поскольку инженерные коммуникации утрачены, а в здании сейчас строительный и бытовой мусор.

Вместе со зданием покупатель получит в аренду землю под объектом, которая также находится в федеральной собственности. Площадь участка — 500 кв. м (к/н 16:50:011809:7).

Страхование бизнеса от БПЛА и срыв проекта холдинга «РариТЭК»

На неделе «Реальное время» рассказывало и о других событиях деловой повестки. Российский рынок страхования переживает кратный подъем спроса на защиту имущества юрлиц в условиях участившихся атак БПЛА. Последствия для бизнеса стали ощутимее: один удар беспилотника способен за ночь уничтожить склад с товаром, оборудованием и выручкой или вывести из строя значительную часть мощностей предприятия. Потери в результате повреждения только складов Wildberries уже исчисляются 800 млрд рублей. При этом отдельной услуги для защиты от дронов нет, а стандартные полисы содержат системные исключения. Тем не менее застраховаться можно, говорят эксперты. Подробнее о том, как предпринимателям защитить активы, из‑за чего могут отказать в выплате и какие аргументы работают в суде, — в нашем материале.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Арбитражный суд Татарстана постановил расторгнуть соглашение между Минэкономики РТ и ООО «РариТЭК СПГ» о создании завода сжиженного природного газа мощностью 3 тонны в час на территории ОЭЗ «Алабуга». За пять лет компания так и не приступила к строительству предприятия, не вложила в проект ни рубля из обещанных 735 млн рублей (без учета НДС). Причина, по ее словам, — в санкциях, сорвавших поставки оборудования от итальянского партнера GRAF Industries. Подробнее о срыве проекта и дальнейших последствиях в виде лишения статуса резидента ОЭЗ — в материале «Реального времени».