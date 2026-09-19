Минобороны сообщило о почти тысяче сбитых беспилотников за сутки

Помимо этого, перехвачены семь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд американской системы HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 936 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России. Помимо этого, перехвачены семь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд американской системы HIMARS. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на оборонное ведомство.

Военное ведомство также заявило о переходе под контроль российских войск пяти населенных пунктов. Речь идет о селах Комиссарово и Лошаково в Харьковской области, Марьевке и Гулево в ДНР, а также Зеленой Диброве в Запорожской области. Населенные пункты заняли бойцы группировок «Север», «Восток» и «Центр».

Дмитрий Зайцев