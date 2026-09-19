В Казани прошла первая презентация проекта «Татарстан — столица Игр кочевников — 2028»

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов назвал проведение Игр в 2028 году большим вызовом для республики

Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

Открытая презентация проекта прошла перед избирательным участком на территории гимназии №11 «Унбер». Об этом сообщает «Аппаратная».

Вице-премьер республики Лейла Фазлеева подчеркнула, что Всемирные игры кочевников — это не только спортивный турнир, но и сохранение традиций. Она поздравила чемпионов, недавно вернувшихся из Киргизии, и пожелала казанцам только побед.

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов назвал проведение Игр в 2028 году большим вызовом для республики. По его словам, Татарстан еще не проводил соревнований такого масштаба, а задача — вовлечь как можно больше людей, поскольку Игры связаны не только со спортом, но и с культурой и национальной идентичностью.

Леонов добавил, что впереди предстоит сформировать федеральный и республиканский оргкомитеты, разработать соревновательную программу и задействовать локации по всему Татарстану, чтобы показать гостям красоту края.

VI Всемирные игры кочевников прошли с 31 августа по 6 сентября в Киргизии. На церемонии закрытия символ Игр — коокор — был передан Республике Татарстан.

Дмитрий Зайцев