В Казани прошла первая презентация проекта «Татарстан — столица Игр кочевников — 2028»
Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов назвал проведение Игр в 2028 году большим вызовом для республики
Открытая презентация проекта прошла перед избирательным участком на территории гимназии №11 «Унбер». Об этом сообщает «Аппаратная».
Вице-премьер республики Лейла Фазлеева подчеркнула, что Всемирные игры кочевников — это не только спортивный турнир, но и сохранение традиций. Она поздравила чемпионов, недавно вернувшихся из Киргизии, и пожелала казанцам только побед.
Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов назвал проведение Игр в 2028 году большим вызовом для республики. По его словам, Татарстан еще не проводил соревнований такого масштаба, а задача — вовлечь как можно больше людей, поскольку Игры связаны не только со спортом, но и с культурой и национальной идентичностью.
Леонов добавил, что впереди предстоит сформировать федеральный и республиканский оргкомитеты, разработать соревновательную программу и задействовать локации по всему Татарстану, чтобы показать гостям красоту края.
VI Всемирные игры кочевников прошли с 31 августа по 6 сентября в Киргизии. На церемонии закрытия символ Игр — коокор — был передан Республике Татарстан.
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