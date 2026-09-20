Явка на выборы в Госдуму в Татарстане к 12:00 составила 64,5%
В республике 18–20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва
По данным ГАС «Выборы», на 12:00 20 сентября в Татарстане проголосовали 64,5% от общего числа избирателей.
В республике 18—20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана по Высокогорскому округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.
Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00. Сегодня — третий, заключительный день голосования.
Избиратели формируют Государственную думу IX созыва — выбирают 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам и 225 по одномандатным округам. В федеральном бюллетене — 10 партий. Одновременно проходят дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Высокогорскому округу №50 и муниципальные довыборы — на 202 мандата претендуют 557 кандидатов.
В республике работают 2 742 постоянных избирательных участка. В списки избирателей включено более 2,9 млн жителей республики.
Голосование завершится в 20:00. После закрытия участков начнется подсчет голосов — сначала будут обработаны бюллетени, опечатанные в сейф-пакеты за первые два дня, затем присоединятся бюллетени третьего дня.
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