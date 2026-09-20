Явка на выборы в Госдуму в Татарстане к 12:00 составила 64,5%

В республике 18–20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва

Фото: Дарья Пинегина

По данным ГАС «Выборы», на 12:00 20 сентября в Татарстане проголосовали 64,5% от общего числа избирателей.

В республике 18—20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана по Высокогорскому округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00. Сегодня — третий, заключительный день голосования.

Избиратели формируют Государственную думу IX созыва — выбирают 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам и 225 по одномандатным округам. В федеральном бюллетене — 10 партий. Одновременно проходят дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Высокогорскому округу №50 и муниципальные довыборы — на 202 мандата претендуют 557 кандидатов.

В республике работают 2 742 постоянных избирательных участка. В списки избирателей включено более 2,9 млн жителей республики.

Голосование завершится в 20:00. После закрытия участков начнется подсчет голосов — сначала будут обработаны бюллетени, опечатанные в сейф-пакеты за первые два дня, затем присоединятся бюллетени третьего дня.

Дмитрий Зайцев