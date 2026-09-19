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Минцифры Татарстана: за сутки предотвращены 937 попыток взлома правительственных сайтов

15:54, 19.09.2026

Атаки на цифровые ресурсы правительства усилились на фоне выборов

Минцифры Татарстана: за сутки предотвращены 937 попыток взлома правительственных сайтов
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане предотвращены 937 попыток взлома интернет‑ресурсов правительства и 158 случаев удаленного запуска вредоносных программ на серверах. Об этом сообщил первый заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев.

По его словам, специалисты по информационной безопасности работают в круглосуточном режиме и обладают необходимыми компетенциями для противодействия хакерским атакам. Также за сутки выявлены 86 попыток несанкционированного доступа к служебным файлам систем. Системы защиты электронной почты заблокировали около 170 тысяч нежелательных писем, среди которых 17 фишинговых сообщений и 5 писем с вирусами.

Атаки на цифровые ресурсы правительства усилились на фоне выборов. 18–20 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной думы России девятого созыва, а также дополнительные выборы депутата Государственного совета Татарстана по Высокогорскому одномандатному округу №50 и ряд муниципальных выборов.

Дмитрий Зайцев

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