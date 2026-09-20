ЦИК России провела эксперимент по доставке бюллетеней беспилотниками в Красноярском крае

По данным ЦИК, комиссия передавала бюллетень на борт дрона, после чего аппарат доставлял его в удаленную деревню примерно за 30 минут

Фото: скриншот видео ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия России провела эксперимент по использованию беспилотников при голосовании в Красноярском крае. Бюллетени отправляли с помощью аппаратов самолетного типа с вертикальным взлетом — это отечественные разработки.

По данным ЦИК, комиссия передавала бюллетень на борт дрона, после чего аппарат доставлял его в удаленную деревню примерно за 30 минут. Для сравнения: в обычных условиях поездка за бюллетенями и обратно заняла бы около шести часов. Эксперимент прошел в штатном режиме, работа выполнена безупречно.

В комиссии отметили, что это уникальный опыт, который необходимо внедрять и тиражировать в других регионах — особенно там, где доставка наземным транспортом затруднена или невозможна. Кроме того, в ЦИК подчеркнули, что использование беспилотной авиации возможно не только в избирательном процессе, но и в повседневной жизни — для доставки медикаментов, документов и грузов в труднодоступные населенные пункты.

Дмитрий Зайцев