ЦИК России провела эксперимент по доставке бюллетеней беспилотниками в Красноярском крае
По данным ЦИК, комиссия передавала бюллетень на борт дрона, после чего аппарат доставлял его в удаленную деревню примерно за 30 минут
Центральная избирательная комиссия России провела эксперимент по использованию беспилотников при голосовании в Красноярском крае. Бюллетени отправляли с помощью аппаратов самолетного типа с вертикальным взлетом — это отечественные разработки.
По данным ЦИК, комиссия передавала бюллетень на борт дрона, после чего аппарат доставлял его в удаленную деревню примерно за 30 минут. Для сравнения: в обычных условиях поездка за бюллетенями и обратно заняла бы около шести часов. Эксперимент прошел в штатном режиме, работа выполнена безупречно.
В комиссии отметили, что это уникальный опыт, который необходимо внедрять и тиражировать в других регионах — особенно там, где доставка наземным транспортом затруднена или невозможна. Кроме того, в ЦИК подчеркнули, что использование беспилотной авиации возможно не только в избирательном процессе, но и в повседневной жизни — для доставки медикаментов, документов и грузов в труднодоступные населенные пункты.
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