Выборы в Госдуму проходят по закону — Памфилова

По данным ЦИК на утро воскресенья, явка на всех уровнях выборов превысила 45%, а к середине дня перешагнула отметку в 50%

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге 20 сентября заявила, что выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят в строгом соответствии с законодательством, а активность избирателей остается высокой. По данным ЦИК на утро воскресенья, явка на всех уровнях выборов превысила 45%, а к середине дня перешагнула отметку в 50%.

Глава ЦИК подчеркнула, что задача комиссии — провести выборы максимально чисто, а любые попытки нарушить закон встретят жесткую реакцию. По ее словам, за весь период избирательной кампании возбуждено 22 уголовных дела, большая часть из которых связана с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма.

Памфилова отдельно остановилась на выявленных инцидентах. В Республике Марий Эл система видеонаблюдения зафиксировала факт вброса бюллетеней на участке №343 — трех членов комиссии отстранили от работы, а находившиеся в ящике бюллетени будут признаны недействительными. В Коми обнаружили 48 бюллетеней с заранее проставленными отметками в пользу одной из партий; по словам Памфиловой, есть основания считать это намеренной провокацией. В Липецкой области из помещения участковой комиссии пропали 50 бюллетеней, правоохранительные органы проводят проверку.

Памфилова жестко предупредила членов избирательных комиссий, допустивших нарушения, что рассчитывать на чью-либо защиту они не смогут. По ее словам, ощущение безнаказанности у тех, кто идет на нарушения, — это иллюзия.

Что касается дистанционного электронного голосования, то на федеральной платформе свой выбор сделали уже более 3,3 млн человек — 83% от числа подавших заявления в 32 регионах. В Москве электронным голосованием, включая терминалы на участках, воспользовались более 2,8 млн человек. Памфилова отметила, что в субботу в Москве фиксировались локальные сбои в системе ДЭГ, вызванные DDoS-атаками, однако работа была восстановлена, и всем, кто не смог проголосовать из-за технических неполадок, будет обеспечена такая возможность.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в ряде регионов выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний. Всего в рамках единого дня голосования предстоит заместить около 23 тысяч мандатов и выборных должностей.

Дмитрий Зайцев