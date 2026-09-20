Участки на Чукотке закрылись — Памфилова объявила о завершении голосования в регионе

Чукотка — самый восточный регион России, и голосование там завершается первым из-за разницы часовых поясов

Фото: Максим Платонов

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что избирательные участки на Чукотке и Камчатке — самых восточных регионах России — закрылись в 20:00 по местному времени (11:00 мск). Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

По данным регионального избиркома, к моменту закрытия участков явка на Чукотке составила 57,78% — выше, чем на аналогичных выборах в 2021 году (57,69%). Всего в округе зарегистрировано 31 910 избирателей, работали 54 участка.

На Камчатке явка к 18:00 по местному времени составила 46,77% — также выше показателя 2021 года (42,6%). Закрылись все 178 участков.

Дмитрий Зайцев