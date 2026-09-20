Памфилова: на инфраструктуру выборов совершено более 13 тысяч DDoS-атак из-за рубежа

По словам Памфиловой, атаки идут из Бразилии, Индонезии, Великобритании, Украины и Индии

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о массированных кибератаках на инфраструктуру выборов в Госдуму. Всего зафиксировано 13 277 DDoS-атак, совершенных из-за рубежа. Совокупный объем атакового трафика превысил 60 гигабит, а пиковая мощность достигала 12 гигабит в секунду.

По словам Памфиловой, атаки идут из Бразилии, Индонезии, Великобритании, Украины и Индии. Под ударом оказались ключевые ресурсы — сайт ЦИК (cikrf.ru), портал избирательной системы избирком.ру, платформа выборы.гов.ру, а также портал «Госуслуги». Атаки на систему дистанционного электронного голосования продолжались непрерывно — как ночью, так и днем.

Глава ЦИК заверила, что все атаки успешно отражаются благодаря мощным средствам защиты и ни один избиратель не ощутил серьезных проблем. Всем, кто не смог проголосовать из-за технических неполадок, будет предоставлена такая возможность.

Дмитрий Зайцев