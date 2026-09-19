Кабмин утвердил финансирование Госархива Татарстана

Основная часть расходов приходится на семь направлений государственной работы

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты Государственного архива республики на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов. Документ подписал премьер-министр Алексей Песошин, в силу он вступит с 1 января 2027 года.

Архив оказывает две государственные услуги. Первая — это выдача справок и копий документов, которые нужны гражданам для пенсионного обеспечения, получения льгот и компенсаций. В 2027 году норматив затрат на один такой запрос составит 2 808 рублей при плановом объеме 16 000 запросов. Вторая услуга — доступ к архивным документам в читальном зале: 2 106 рублей на одно посещение, планируется принять 12 000 посетителей за год. В 2028 и 2029 годах эти суммы незначительно увеличиваются.

Основная часть расходов приходится на семь направлений государственной работы. Самая затратная статья — обеспечение сохранности и учет архивных документов: на 2027 год выделено 57,6 млн рублей. Комплектование архивов обойдется в 28,1 млн. Еще по 14 млн рублей предусмотрено сразу на два направления — описание документов и создание справочно-поисковых средств, а также реализацию информационных, публикаторских и выставочных проектов. Обеспечение удаленного доступа к архивным документам получит 9,8 млн рублей, консультационная и методическая поддержка — 8,4 млн, а защита гостайны и рассекречивание документов — 5,6 млн. По всем направлениям на 2028 и 2029 годы запланирован небольшой рост.

Прежнее постановление Кабмина РТ от 25.09.2025 №741, которым утверждались нормативные затраты на 2026 год, утратило силу.

Дмитрий Зайцев