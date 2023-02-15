Банк России создал департамент организации международных расчетов

Центробанк России создал новое структурное подразделение — департамент организации международных расчетов. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них — развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций.

Новый департамент возглавил Михаил Ковригин, который ранее являлся директором департамента стратегического развития финансового рынка.

Фото: cbr.ru (на фото — Михаил Ковригин)

Также Центробанк сегодня создал департамент сотрудничества с международными организациями. Он заменит департамент международного сотрудничества, который будет упразднен до 1 сентября 2023 года.

В понедельник стало известно, что Банк России повысит нормативы обязательных резервов для банков с 1 марта. Это позволит сохранить тенденцию на девалютизацию балансов кредитных организаций.

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Айрат Назипов