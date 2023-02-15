Определены лауреаты премии имени Ильгама Шакирова в Татарстане
15 февраля, в день рождения выдающегося певца и заслуженного артиста ТАССР и РСФСР Ильгама Шакирова, определились лауреаты премии его имени.
- В номинации «Вокал» (женщины) премии удостоена народная артистка Татарстана Флюра Сулейманова.
- В номинации «Вокал» (мужчины) отмечен народный артист России Фирдинант Салахов.
- В категории «Народное пение» (артист самодеятельности) премии удостоены заслуженный работник культуры Башкортостана Фаудат Гилязов и народный артист Татарстана Асхат Хисматов.
Церемония вручения Республиканской премии имени Ильгама Шакирова должна состояться в День работника культуры 25 марта.
Сегодня стали известны лауреаты республиканской премии имени Мусы Джалиля в Татарстане. Ее получили «ШАЯН ТВ», поэт Рифат Салах, певица Илюса Хузина и актеры Государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фаннур Мухаметзянов и Лейсан Гатауллина.
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