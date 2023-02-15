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Определены лауреаты премии имени Ильгама Шакирова в Татарстане

17:25, 15.02.2023
Определены лауреаты премии имени Ильгама Шакирова в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

15 февраля, в день рождения выдающегося певца и заслуженного артиста ТАССР и РСФСР Ильгама Шакирова, определились лауреаты премии его имени.

  • В номинации «Вокал» (женщины) премии удостоена народная артистка Татарстана Флюра Сулейманова.
  • В номинации «Вокал» (мужчины) отмечен народный артист России Фирдинант Салахов.
  • В категории «Народное пение» (артист самодеятельности) премии удостоены заслуженный работник культуры Башкортостана Фаудат Гилязов и народный артист Татарстана Асхат Хисматов.

Церемония вручения Республиканской премии имени Ильгама Шакирова должна состояться в День работника культуры 25 марта.

Сегодня стали известны лауреаты республиканской премии имени Мусы Джалиля в Татарстане. Ее получили «ШАЯН ТВ», поэт Рифат Салах, певица Илюса Хузина и актеры Государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фаннур Мухаметзянов и Лейсан Гатауллина.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

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