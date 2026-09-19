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КАМАЗ показал новейшие разработки — электробус и туристический автобус

19:59, 19.09.2026

Старт серийного производства запланирован на 2027 год

КАМАЗ показал новейшие разработки — электробус и туристический автобус
Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"

Новейшие разработки ПАО «КАМАЗ» — электробус КАМАЗ-52222 и туристический автобус большого класса КАМАЗ-52229 — были представлены у одного из избирательных участков в Набережных Челнах. Об этом сообщила пресс-служба автоконцерна.

Демонстрация прошла возле гимназии №57. По словам представителей КАМАЗа, 2026 год стал для компании годом презентации сразу нескольких новинок, и две из них относятся к сегменту пассажирского транспорта.

Избиратели могли увидеть электробус серии А5, который уже эксплуатируется на улицах Москвы. Серийное производство модели КАМАЗ-52222 стартовало в прошлом году, а в текущем машина прошла серьезную модификацию с учетом пожеланий заказчика.

Вторым экспонатом стал первый в России туристический автобус большого класса КАМАЗ-52229. Опытный образец впервые показали на Петербургском международном газовом форуме в 2025 году, а в 2026-м была собрана опытно-промышленная партия. Старт серийного производства запланирован на 2027 год.

Дмитрий Зайцев

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АвтоОбщество Татарстан

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