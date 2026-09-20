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Путин проведет совещание с правительством и заседание Совбеза на предстоящей неделе

12:55, 20.09.2026

В графике главы государства не исключена работа по региональной повестке

Путин проведет совещание с правительством и заседание Совбеза на предстоящей неделе
Фото: Динар Фатыхов

Владимир Путин на следующей неделе запланировал ряд рабочих мероприятий — совещание с членами правительства и заседание Совета безопасности. О планах президента сообщил журналист телеканала «Вести» Павел Зарубин.

Кроме того, в графике главы государства не исключена работа по региональной повестке. Конкретные темы совещаний и заседаний пока не раскрываются.

Дмитрий Зайцев

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