Программа «Наш двор» в Татарстане: итоги 2026 года и семилетней работы

За год благоустроили 560 дворовых территорий в 13 муниципалитетах

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане завершили все запланированные на 2026 год работы по республиканской программе «Наш двор». За год благоустроили 560 дворовых территорий в 13 муниципалитетах. Итоги строительного сезона озвучила на совещании в Доме Правительства РТ директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова. Совещание провел раис Татарстана Рустам Минниханов, в нем также принял участие премьер‑министр республики Алексей Песошин.

Благоустройство затронуло 904 многоквартирных дома — в них живут свыше 190 тысяч человек. Сейчас идут финальные этапы: приемка дворов, передача оборудования управляющим организациям, оформление и сдача исполнительной документации.

По сравнению с предыдущими годами заметно выросли качество и организованность работ. Так, на 35% увеличилась скорость устранения замечаний, на 25% сократилось число претензий к обустройству стройплощадок, на 20% улучшилось качество базовых работ — например, отсыпки грунта. При этом общая продолжительность благоустройства дворов уменьшилась на 12%.

Существенно ускорилось подключение наружного освещения. Если раньше от установки опоры до подачи света в среднем уходил месяц, то в 2026 году этот срок сократился до семи дней — то есть стал короче на 77%.

Во многих районах к стандартному перечню работ добавляют собственные инициативы. В шести районах дополнительно завозят чернозем, сеют газоны, высаживают кустарники и деревья. В Казани, Набережных Челнах и Высокогорском районе во дворах нанесли дорожную разметку.

В Нижнекамске благоустройство дворов синхронизировали с обновлением инженерных сетей: сначала модернизировали коммуникации, а потом приступали к основным работам. Такой подход помог избежать повторного вскрытия свежего покрытия. В 2026 году сети горячего водоснабжения и отопления заменили в 21 дворе.

За семь лет действия программы «Наш двор» в Татарстане привели в порядок 6 411 дворовых территорий в 45 муниципалитетах. За это время уложили 14 миллионов квадратных метров асфальта, установили более 100 тысяч малых архитектурных форм и свыше 45 тысяч опор освещения. Благоустройство напрямую улучшило условия жизни более чем 1,8 миллиона жителей республики, в том числе 350 тысяч детей.

Дмитрий Зайцев