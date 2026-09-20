Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах в Госдуму в Лаишевском районе
Свой голос он отдал на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района республики
Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев принял участие в выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Он отдал голос на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района республики.
Голосование в Татарстане проходит с 18 по 20 сентября. По данным ГАС «Выборы», к 12:00 заключительного дня явка в республике составила 64,5%. Участки открыты с 8:00 до 20:00. Одновременно с выборами в Госдуму в регионе проходят дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Высокогорскому округу №50 и муниципальные довыборы.
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