Итоги дня: снижение внешнего долга России, критика мировых судей Татарстана, Минниханов и Мишустин в Ашхабаде
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 19 января:
- Центробанк России сообщил о снижении внешнего долга России за год на $100,4 млрд — на 1 января 2023 года он составил $381,8 млрд. В регуляторе объяснили, что это обусловлено уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В мэрии Казани ответили на сообщения жителей, обеспокоенных работами на берегу Казанки за Нижнезареченской дамбой. Власти заявили, что на месте работ расположена открытая дрена, которую очищают от веток кустарников, поросли, деревьев, иловых отложений и углубляют канал. Однако горожане такое объяснение встретили с недоверием — вырубка деревьев, по их словам, куда масштабнее заявленной, а работы могут быть связаны с проектом Соборной мечети.
- В Казани на улице Право-Булачной произошел прорыв на водопроводе. В результате без воды остались некоторые дома в центре города, а на дорогах образовались реки.
Рияза Минзарипова официально назначили президентом Казанского федерального университета (КФУ). Эту должность он будет заниматься с 19 января 2023 года по 18 августа 2027 года. До этого Минзарипов работал первым проектором (2015—2021) и главным советником при ректоре вуза (2021—2023).
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату) парламента республики и назначил дату внеочередных выборов депутатов на 19 марта 2023 года. Процедуры проводятся в рамках реформы избирательной системы.
- Прокуратура Приволжского района Казани требует взыскать с преподавателя КФУ в пользу государства сумму полученных им взяток — 220 тысяч рублей. По данным «Реального времени», речь идет о заведующем кафедрой системного анализа и информационных технологий ИВМиИТ Рустаме Латыпове.
- В Татарстане работает почти 200 мировых судей — в 2022 году они рассмотрели 629 тысяч дел. Среднегодовая нагрузка на мирового судью составляет более 3,3 тысячи дел. Глобальная проблема в аппарате мировых судей — текучесть кадров. В прошлом году уволилось 38% кадрового состава, или 259 человек.
- Мировых судей раскритиковал председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов. Вопреки заявлению министра юстиции РТ Рустема Загидуллина о высокой нагрузке на представителей мировой юстиции, председатель Верховного суда РТ сделал акцент на ошибках в их работе и подчеркнул — в 12 регионах ПФО нагрузка еще выше.
- Татарстанцы жалуются, что, несмотря на заверения Минздрава России о стабильной ситуации с поставками лекарств, из аптек исчезли необходимые медикаменты. Проблемы не только у льготников — некоторые препараты стало невозможно купить и за деньги.
- В Татарстане рассмотрят проект поправок к республиканским законам о молодежной политике, референдуме и изменения в Избирательный кодекс и Кодекс о муниципальной службе РТ. Среди изменений — корректировка в части наименования иноагентов, их предлагают назвать «юридическими и физическими лицами, являющимися иностранными агентами, и российские юридические лица, учрежденные иностранными агентами».
- Умер народный артист России, сценарист и режиссер Николай Досталь. Ему было 76 лет.
- Исполняющим обязанности руководителя исполкома Агрызского района Татарстана стал Ленар Нургаянов, занявший пост замглавы исполкома по экономическим вопросам. Глава муниципалитета Азат Валеев покинул свой пост досрочно.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в туркмено-российском бизнес-форуме в Ашхабаде. Он рассказал, что республики могут развивать такие направления, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа. Автомобиле-, авиа-, судостроение, энергетика, поставка химической продукции, фармацевтики и медицины, агропромышленный комплекс. Форум также посетил премьер-министр России Михаил Мишустин.
- На индексацию социальных выплат в РФ с 1 февраля 2023 года на 11,9% направят более 150 млрд рублей. В том числе увеличится размер материнского капитала — после индексации на первого ребенка он составит почти 587 тыс. рублей, на второго — почти 775,6 тысячи.
- Американские власти в ближайшее время намерены начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины, заявил руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.
- Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации по космодрому «Восточный», генеральным подрядчиком которого выступает «ПСО Казань». Все строительные работы планируют завершить к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску — к концу 2023-го.
- Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США. Он подозревается в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По версии ФСБ, американец собирал «разведывательную информацию по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации».
- Казанская транспортно-экспедиторская компания «ТрансЭксперт», обслуживающая крупные торговые сети, выиграла судебную тяжбу с налоговиками, отбившись от доначислений на сумму свыше 65 млн рублей. Перевозчик просил признать недействительным июльское решение Межрайонной инспекции ФНС о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения. К участию в деле третьим лицом привлекли УФНС по РТ.
- В условиях дефицита позитивной информационной повестки мэр Казани выехал на стройку новой вылетной магистрали. Оттуда мэрия распространила фото и пару заявлений градоначальника Ильсура Метшина. Строительство первого участка Вознесенского тракта в Советском районе Казани планируют завершить в ноябре 2023 года. Протяженность объекта — почти 4 км. Там уже возвели подземные пешеходные переходы, тоннели и железнодорожный путепровод. На всем участке уложили нижний слой асфальта.
Ключевые события 330-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что некоторые европейские политики начинают осознавать, в каком положении они оказались из-за ситуации на Украине. По его словам, они начинают понимать,«что их используют, по большому счету, что их ввергают в деиндустриализацию, их сознательно ослабляют».
- Поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он отметил, что «сама по себе дискуссия» о допустимости поставок Киеву вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, «потенциально чрезвычайно опасна».
- Тем временем глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что угроза конфликта НАТО с Россией сохранится, независимо от исхода конфликта на Украине.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ВС страны нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 24-й механизированной бригады ВСУ.
- На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали наступательные действия. Они нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское ДНР.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России за сутки нанесено поражение 67 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах.
- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка (ДНР) сбит в воздухе самолет Су-25 ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотников.
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