Казанский экспедитор крупных сетей отбился от налоговых доначислений на 65 миллионов

Плюс 42,5 млн по НДС и 23,7 млн пени

Казанская транспортно-экспедиторская компания «ТрансЭксперт», обслуживающая крупные торговые сети, выиграла судебную тяжбу с налоговиками, отбившись от доначислений на сумму свыше 65 млн рублей. Перевозчик просил признать недействительным июльское решение Межрайонной инспекции ФНС о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения. К участию в деле третьим лицом привлекли УФНС по РТ.

Налоговики выявили нарушение в ходе выездной проверки в компанию, где изучили документацию по всем налогам, сборам и страховым взносам за период с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года. По итогам инспекции «ТрансЭксперт» привлекли к ответственности: обществу назначили штраф — 418 981 рубль, доначислили налог на добавленную стоимость (НДС) — 42 497 448 и пени в связи с несвоевременной уплатой — 23 694 336,78 рубля.

Не согласившись с этим решением, экспедитор обратился в УФНС по РТ с апелляционной жалобой, но ее оставили без удовлетворения. После чего компания подала иск в Арбитражный суд РТ.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Приобретали транспортные услуги у 70 «проблемных» контрагентов»

Транспортной компании вменили «получение необоснованной налоговой экономии в виде неправомерно заявленных ООО «ТрансЭксперт» налоговых вычетов по НДС по сделкам со спорными контрагентами». Экспедитор не согласился и попросил арбитраж отменить это решение.

В проверяемом периоде компания осуществляла грузоперевозки, заключив договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг с АО ТД «Перекресток» (торговая сеть «Перекресток»), ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (торговая сеть «Верный»), ООО «ТД «Долина Овощей» (крупный игрок тепличного рынка), ООО «Растом», ООО «Сельта» и другими ретейлерами.



Для работы с заказчиками «ТрансЭксперт» привлек индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, но именно это и вызвало нарекания налоговиков:

— Для минимизации суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, общество формирует документацию о приобретении необходимых транспортных услуг у 70 «проблемных» контрагентов, не уплачивающих налоги, не имеющих трудовых и финансовых ресурсов для ведения финансово-хозяйственной деятельности и созданных с единственной целью — создания фиктивного документооборота.

При этом 67 «проблемных» контрагентов не были зарегистрированы на сайте биржи грузоперевозок ATI.SU, не размещали рекламу, а три зарегистрированные организации не указали информацию о транспортных средствах. «Следовательно, все 70 спорных контрагентов не оказывали услуги по грузоперевозкам», — считают налоговики.

Фото: yandex.ru

«Решение незаконно»

Однако заказчики перевозок — ЗАО ТД «Перекресток», ООО «Союз Святого Иоанна Воина» и ООО «Растом» представили договоры об оказании транспортно-экспедиционных услуг. По документам исполнителем перевозок был «ТрансЭксперт», который обязан был предварительно согласовывать водителей транспортных перевозок с заказчиками.

Водители были допрошены, они показали, что «грузоперевозками занимались напрямую по заказам ООО «ТрансЭксперт», через «проблемные» организации получали только оплату за грузоперевозки».

За 2017—2019 годы от заказчиков в адрес ООО «ТрансЭксперт» по расчетному счету поступило 705 021 699 рублей (НДС — 110 394 064 рубля). Далее компания перечислила:

309 379 087 рублей (НДС 48 585 029 рублей) — реальным контрагентам за ремонт, шиномонтаж, ГСМ, лизинговые платежи, ТМЦ, а также транспортные услуги на 82 016 632 рубля (НДС — 12 967 932 рубля);

275 596 118 рублей (НДС — 42 497 448 рублей) — «проблемным» контрагентам, от них — индивидуальным предпринимателем без НДС за транспортные услуги;

95 573 365 рублей без НДС — напрямую индивидуальным предпринимателям за транспортные услуги, при этом часть из них указаны в актах и транспортных накладных «проблемных» организаций;

24 473 129 рублей без НДС (ИФНС, ФСС, страховые компании, зарплата), — говорится в материалах дела.

Налоговики указали, что по цепочке движения денежных средств от заказчиков транспортных услуг до конечных получателей — исполнителей транспортных услуг через «проблемных» контрагентов налогоплательщиком от уплаты в бюджет выведен НДС в размере 42 497 448 рублей. Из 70 спорных контрагентов в адрес 11 «проблемных» контрагентов, ликвидированных при наличии задолженности, не оплачено 16 468 666 рублей.

— Проблемные контрагенты являются промежуточными звеньями в цепочке движения денежных средств по незаконному формированию НДС, созданной специально для целей минимизации суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет по цепочке контрагентов. Контрагенты, по которым заявлены вычеты из бюджета по НДС согласно книгам покупок, не соответствуют контрагентам-получателям денежных средств по расчетным счетам. Фактически, денежные средства перечисляются индивидуальным предпринимателям за транспортные услуги, не являющимся плательщиками НДС, — заявили в ФНС.

Вышеизложенные факты и обстоятельства свидетельствуют об умышленном нарушении ООО «ТрансЭксперт» условий, установленных п.2 ст.54.1 Налогового кодекса России, указал суд. Поэтому размер штрафа, а также порядок его исчисления проверен и признан надлежащим.

— Между тем, судом установлено, что налоговый орган в оспариваемом решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения №13 от 29.07.2022 произвел начисление пени по состоянию на 29.07.2022. Поскольку выездная налоговая проверка проведена за период 2017—2019 гг., доначисленная налоговым органом сумма недоимки не является текущим платежом, — говорится в определении.

Суд пришел к выводу о неправомерном начислении пени после 1 апреля 2022 года. Оспариваемое решение в период действия моратория на возбуждение дел о банкротстве «является незаконным, противоречащим Налоговому кодексу Российской Федерации».

Мария Иванова