Минобрнауки России утвердило Рияза Минзарипова президентом Казанского университета

Рияза Минзарипова официально назначили на должность президента Казанского федерального университета (КФУ), такой приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.



Минзарипова утвердили в должности с 19 января 2023 года по 18 августа 2027 года.

Новый президент КФУ окончил Казанский университет в 1976 году и с тех пор не покидал alma mater: он прошел трудовой путь от заместителя секретаря ВЛКСМ КГУ до президента КФУ.

Фото: realnoevremya.ru

Нового президента КФУ избрали на должность в конце ноября 2022 года единогласным решением ученого совета по согласованию с первичными профсоюзными организациями работников и обучающихся КФУ.



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Маргарита Головатенко