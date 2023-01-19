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Минобрнауки России утвердило Рияза Минзарипова президентом Казанского университета

14:32, 19.01.2023 2
Минобрнауки России утвердило Рияза Минзарипова президентом Казанского университета
Фото: kpfu.ru

Рияза Минзарипова официально назначили на должность президента Казанского федерального университета (КФУ), такой приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Минзарипова утвердили в должности с 19 января 2023 года по 18 августа 2027 года.

Новый президент КФУ окончил Казанский университет в 1976 году и с тех пор не покидал alma mater: он прошел трудовой путь от заместителя секретаря ВЛКСМ КГУ до президента КФУ.

Фото: realnoevremya.ru

Нового президента КФУ избрали на должность в конце ноября 2022 года единогласным решением ученого совета по согласованию с первичными профсоюзными организациями работников и обучающихся КФУ.

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Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 янв
    Зачем назначать таких возрастных. Они же не имеют понятий о современных требованиях и технологиях. Да, я уважаю возраст, но не в этом случае.
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    Анонимно 19 янв
    ну вот откуда вы знаете? сейчас старики даже видеоблоги ведут и весьма успешно, вы их недооцениваете
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