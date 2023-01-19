Среднегодовая нагрузка на мирового судью в Татарстане превышает 3,3 тысячи дел

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане среднегодовая нагрузка на мирового судью составляет более 3,3 тысячи дел. Об этом сообщил глава Министерства юстиции республики Рустем Загидуллин на итоговой коллегии ведомства.

Он напомнил, что в Татарстане отправляют правосудие 190 мировых судей. В 2022 году они рассмотрели 629 тысяч дел.

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Рустем Загидуллин напомнил, что судебные участки создаются исходя из численности населения. На один участок должно приходиться от 15 до 23 тысяч человек.

— В связи с существенным превышением этого показателя в Кировском районе [Казани] совместно с Верховным судом Татарстана принято решение о перераспределении судебных участков. Новый, шестой судебный участок Кировского района начал отправлять правосудие 1 июля 2022 года за счет сокращения судебного участка в Московском районе. Перераспределение позволило уравновесить нагрузку, — сообщил министр юстиции Татарстана.

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Судебные участки мировых судей размещаются в 71 здании. На один приходится 182,12 кв. метра.

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В начале 2022 года Рустем Загидуллин рассказал, что в аппарате судебных участков мировых судей Татарстана три года подряд сохраняется высокая текучесть кадров. Главная причина увольнений — низкая зарплата, которая в среднем составляет около 30 тысяч рублей, и высокая нагрузка.



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Татьяна Демина