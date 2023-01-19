Ленара Нургаянова назначили исполняющим обязанности руководителя исполкома Агрызского района Татарстана

Фото: Агрызский район/vk.com

Исполняющим обязанности руководителя исполкома Агрызского района Татарстана стал Ленар Нургаянов. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Кадровые перестановки связаны с добровольной отставкой главы Агрызского района Татарстана Азата Валеева. Он покинул свой пост досрочно.

— Депутаты единогласно проголосовали по вопросам досрочного прекращения полномочий главы района Азата Валеева и руководителя исполнительного комитета района Рустама Шарипова, — отметили в администрации Агрызского района.

Фото: городелабуга.рф

Напомним, в ноябре 2020 года Ленар Нургаянов возглавил исполком Елабужского района Татарстана. До назначения на эту должность он работал на посту замруководителя исполкома муниципалитета.

Полномочия руководителя исполкома Елабужского района Татарстана Ленар Нургаянов сложил досрочно на этой неделе. Депутаты Совета муниципалитета единогласно поддержали его отставку.

Сегодня Ленара Нургаянова назначили заместителем главы исполкома Агрызского района Татарстана. Он будет курировать экономические вопросы.

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Айрат Назипов