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Кремль: поставки на Украину вооружений для ударов по России могут вывести конфликт на новый уровень

12:59, 19.01.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Кремль: поставки на Украину вооружений для ударов по России могут вывести конфликт на новый уровень
Фото: pixabay.com

Поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

— Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности.

Представитель Кремля отметил, что «сама по себе дискуссия» о допустимости поставок Киеву вооружений, которые позволят наносить удары по России, «потенциально чрезвычайно опасна»:

— Хотя и так на Украине есть вооружения, с помощью которых она постоянно ежедневно наносит удары по российской территории, имею в виду наши новые регионы, — пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что позицию России по этому вопросу отражает реакция посла РФ в США Анатолия Антонова: он заявил, что риторику о применении американских вооружений на территории России поддерживают в Госдепартаменте США — это позволяет Киевским властям чувствовать вседозволенность и только усиливает эскалацию конфликта.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную подведению итогов 2022 года для российской дипломатии. Он заявил, что российское правительство отказывается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его «формулы мира». Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
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