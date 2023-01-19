Кремль: поставки на Украину вооружений для ударов по России могут вывести конфликт на новый уровень

Поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:



— Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности.

Представитель Кремля отметил, что «сама по себе дискуссия» о допустимости поставок Киеву вооружений, которые позволят наносить удары по России, «потенциально чрезвычайно опасна»:

— Хотя и так на Украине есть вооружения, с помощью которых она постоянно ежедневно наносит удары по российской территории, имею в виду наши новые регионы, — пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что позицию России по этому вопросу отражает реакция посла РФ в США Анатолия Антонова: он заявил, что риторику о применении американских вооружений на территории России поддерживают в Госдепартаменте США — это позволяет Киевским властям чувствовать вседозволенность и только усиливает эскалацию конфликта.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную подведению итогов 2022 года для российской дипломатии. Он заявил, что российское правительство отказывается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его «формулы мира». Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко