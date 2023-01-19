ФСБ возбудила дело о шпионаже против гражданина США за сбор биологической информации
Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США. Он подозревается в шпионаже (ст. 276 УК РФ).
По версии ФСБ, американец собирал «разведывательную информацию по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации». Подробностей в службе не предоставили.
В конце 2022 года сотрудники Федеральной службы безопасности России уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков. По данным ФСБ, они готовили теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым