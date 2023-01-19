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ФСБ возбудила дело о шпионаже против гражданина США за сбор биологической информации

10:21, 19.01.2023
ФСБ возбудила дело о шпионаже против гражданина США за сбор биологической информации
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США. Он подозревается в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

По версии ФСБ, американец собирал «разведывательную информацию по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации». Подробностей в службе не предоставили.

В конце 2022 года сотрудники Федеральной службы безопасности России уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков. По данным ФСБ, они готовили теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины.

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Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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