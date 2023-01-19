Умер кинорежиссер, народный артист России Николай Досталь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Народный артист России, сценарист и режиссер Николай Досталь умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

— Николай Николаевич скончался в среду в 18.10 (мск), об этом нам сообщил его брат, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что причина смерти Досталя пока неизвестна. Сейчас решается вопрос о месте и дате прощания с народным артистом России.

Николай Досталь — советский и российский кинорежиссер, актер и народный артист России. За годы своей карьеры он неоднократно удостаивался наград кинофестиваля в Локарно. В 2008 году Досталь получил премию «Золотой орел» за лучший телевизионный сериал — «Завещание Ленина».

Отметим, что Досталь был председателем жюри XIII Казанского кинофестиваля в 2017 году.

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Антон Гаврилов