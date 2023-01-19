В законодательстве Татарстана планируют закрепить новые ограничения для иноагентов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане рассмотрят проект поправок к республиканским законам о молодежной политике, референдуме, местном рефендуме и изменения в Избирательный кодекс и Кодекс о муниципальной службе РТ.



Изменения намерены внести в статью 18 Избирательного кодекса РТ о статусе членов комиссий с правом решающего голоса, статью 20 о порядке назначения членов комиссий с правом совещательного голоса, статью 68 о добровольных пожертвованиях. В Кодекс республики о муниципальной службе могут внести изменения в 15-ю статью об ограничениях, связанных с муниципальной службой, в статью 23 об основаниях для расторжения трудового договора с муниципальным служащим.



Среди изменений, которые предлагается внести в республиканские законы — корректировка в части наименования иноагентов: формулировку «некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, российские юридические лица, информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента» предлагают заменить словами «юридические и физические лица, являющиеся иностранными агентами, и российские юридические лица, учрежденные иностранными агентами».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На реализацию законопроекта дополнительных расходов из республиканского бюджета не потребуется.

Изменения вносятся в связи с тем, что в декабре 2022 года вступил в силу федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он запрещает членство иноагентов в избирательных комиссиях и комиссиях референдума.

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Маргарита Головатенко