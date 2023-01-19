Рустам Минниханов назвал самые перспективные направления сотрудничества с Туркменистаном

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, какие направления республика может развивать с Туркменистаном. Слова главы республики приводит его пресс-служба.

— Есть немалый потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа. Автомобиле-, авиа-, судостроение, энергетика, поставка химической продукции, фармацевтики и медицины, агропромышленный комплекс и многие другие направления, — сказал он.

Также Рустам Минниханов напомнил, что в Туркменистане многие годы успешно работают ведущие татарстанские компании. Это: КАМАЗ, «Татнефть», Казанский вертолетный завод, «КЭР-холдинг», судостроительная компания и другие.

Как добавил татарстанский лидер, объем товарооборота между республикой и Туркменистаном в 2021 году составил $77,5 млн.

Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, что Рустам Минниханов сегодня принимает участие в российско-туркменском бизнес-форуме. Также в составе российской делегации в туркменскую столицу Ашхабад прибыли представители Администрации президента России и Госдумы Федерального собрания, а также Российского экспортного центра, Торгово-промышленной палаты и различных министерств.

Отметим, что на форуме представители судостроительных компаний из Татарстана и Санкт-Петербурга провели переговоры по строительству двух паромов и одного сухогруза для Туркменистана.

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Айрат Назипов