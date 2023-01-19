«Деревьев напилили ужас сколько»: чем мэрия объясняет береговые работы на Казанке

Фото: мэрия Казани

В мэрии Казани ответили на сообщения жителей, обеспокоенных работами на берегу Казанки за Нижнезареченской дамбой. По словам администрации, на месте работ расположена открытая дрена. Дренажную систему сейчас очищают от веток кустарников, поросли, деревьев, иловых отложений и углубляют канал.



— Это важно сделать, чтобы в период весенних паводков на этом месте не произошло значительное подтопление — поверхностные воды должны беспрепятственно уходить по дрене, — указали в исполкоме и добавили, что на необходимость проведения работ указал и Ростехнадзор.

В мэрии также обратили внимание, что для работ, которые выполняет подрядная организация, необходима вырубка деревьев. Отметили, что их компенсационную высадку проведут весной.

Фото: мэрия Казани

Однако жители Казани объяснение по поводу работ встретили с недоверием и в комментариях к сообщению высказали сомнения: вырубка деревьев, по их словам, куда масштабнее заявленной, а работы могут быть связаны с проектом Соборной мечети:

Фото: скриншот обсуждения

— Навскидку уже вырубили 3 000 квадратных метров вдоль русла. Вдобавок ранее о какой аварии вы писали ранее? Теперь пишете уже о предписании. Само предписание можете тут разместить? Или оно тоже выдуманное? Ранее вы писали про работы, проводимые Комитетом внешнего благоустройства и Водоканалом. Им позвонили. Они не в курсе этих работ. Вдобавок демонтирован забор. Дак кто и для чего там ведет эти строительные операции? — написал пользователь Марат Газизуллин.

В мэрии советовали обратиться в интернет-приемную, а еще указали, что не могут ответить на ряд вопросов:

— Про забор подсказать не можем, к сожалению, строительство объектов на этом участке город не ведет. Что касается Соборной мечети — объект региональный, город опять же не участвует в работах по нему.



О том, что Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай», стало известно 1 апреля. Строительство мечети обсуждалось уже давно. В середине января президент Татарстана сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю. Известно, что из двух победивших в международном конкурсе проектов Соборной мечети Казани выберут и реализуют лишь один.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко