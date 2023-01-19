Новости общества

00:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Деревьев напилили ужас сколько»: чем мэрия объясняет береговые работы на Казанке

12:00, 19.01.2023 33
«Деревьев напилили ужас сколько»: чем мэрия объясняет береговые работы на Казанке
Фото: мэрия Казани

В мэрии Казани ответили на сообщения жителей, обеспокоенных работами на берегу Казанки за Нижнезареченской дамбой. По словам администрации, на месте работ расположена открытая дрена. Дренажную систему сейчас очищают от веток кустарников, поросли, деревьев, иловых отложений и углубляют канал.

— Это важно сделать, чтобы в период весенних паводков на этом месте не произошло значительное подтопление — поверхностные воды должны беспрепятственно уходить по дрене, — указали в исполкоме и добавили, что на необходимость проведения работ указал и Ростехнадзор.

В мэрии также обратили внимание, что для работ, которые выполняет подрядная организация, необходима вырубка деревьев. Отметили, что их компенсационную высадку проведут весной.

Фото: мэрия Казани

Однако жители Казани объяснение по поводу работ встретили с недоверием и в комментариях к сообщению высказали сомнения: вырубка деревьев, по их словам, куда масштабнее заявленной, а работы могут быть связаны с проектом Соборной мечети:

Фото: скриншот обсуждения

— Навскидку уже вырубили 3 000 квадратных метров вдоль русла. Вдобавок ранее о какой аварии вы писали ранее? Теперь пишете уже о предписании. Само предписание можете тут разместить? Или оно тоже выдуманное? Ранее вы писали про работы, проводимые Комитетом внешнего благоустройства и Водоканалом. Им позвонили. Они не в курсе этих работ. Вдобавок демонтирован забор. Дак кто и для чего там ведет эти строительные операции? — написал пользователь Марат Газизуллин.

В мэрии советовали обратиться в интернет-приемную, а еще указали, что не могут ответить на ряд вопросов:

— Про забор подсказать не можем, к сожалению, строительство объектов на этом участке город не ведет. Что касается Соборной мечети — объект региональный, город опять же не участвует в работах по нему.

О том, что Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай», стало известно 1 апреля. Строительство мечети обсуждалось уже давно. В середине января президент Татарстана сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю. Известно, что из двух победивших в международном конкурсе проектов Соборной мечети Казани выберут и реализуют лишь один.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 33

комментарии

  • Анонимно 19 янв
    И если построят Соборную мечеть, кому то мешает??? Не слишком ли много начали против строительства мечети, некоторве проваславные ????? Пусть строят огромную ее в Чечне, проваславные же построили Соборную церковь за огромные деньги, мусульманам нельзя что ли???? Рамил.
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    Жители хотят гласности, документы должны быть опубликованы, а судя по весенним событиям, они постоянно корректировались. Значит принимать и реализовать надо продуманное решение
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    Противников строительства мечети надо уже наказывать за разжигание .. Сколько можно терпит, только церквей надо строить в каждые 100 метров????
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    Не противники, а люди, которые хотят жить м радоваться жизни со своими детьми, гулять, играть, купаться на пляже. Не понятно, каким образом будет регулироваться коллапс авто, когда заработает мечеть, потому как всё приедут на личных авто....
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    Не в этом дело, больше из--за Кырлая суета
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    Постройте парк, с мечетью или без неважно. Дрена и лес место отдыха для тысяч казанцев, которые живут рядом и приезжают прогуляться. Тихо, спокойно, сколько там растений, животных, красоты. Это место нуждается в облагораживании, а не сносе и вырубке. С реки дует сильный ветер в любое время года, а лес немного удерживал эти потоки. Дайте людям дышать.
    Все чего все хотят, это чтобы власти, ответственные за строительство на данном участке дали официальное обещание что количество погубленных насаждений будет там же восстановлено после очистки и всех строительных работ.
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    на территории мечети и так будет озеленение, как говорились ранее в новостях
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    Главный вопрос - у нас, как у жителей Казан су, кажду весну происходят подтопления и нам говорили, что нужна нормальная дренажка. Вы можете гарантировать, что теперь подтоплений не будет?
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    12.29 а где там пляж увидели??? Между прочим купаться в Казанда очень опасно для здоровья. Не слишком ли много прав народу дали, там строить нельзя , тут строить нельзя, итд. Мечеть должна быть, тем более это в память на 1100 летие Ислама. Значить высота должен быть от цоколя 110 метров, не меньше.
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    с территории мечете пляж и не видно будет, в той же Турции вдоль набережной с пляжем через каждый метр мечеть стоит и ничего, никто не оскорбился еще
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    Парк Манзара его предусматривал, но на народ....
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    Интересно, если бы, как Вы акцентируете на мечете, на этом месте вдруг решили объект другой религии воздвигнуть, Вы так де рьяно глашатали, что у народа много прав в демократичном государстве?)))
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    В Казани мечети нужны на парке 1000 летия, на ипподроме, на месте ресторана Акчарлк надо мечеть строить, на речном порту итд. А то куда не глянь одни церкви в глаза бросается
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    ох как верно, я бы просто лайк поставила)))в парке тысячилетия самое оно было бы, точно!
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    Если сносят детский парк ради строительства религиозного объекта, неважно, мечеть или церковь, то это начало конца, лишение будущего. Если в деревне закрывают школы и детские садики и строят мечеть - то это всё, это вырождение деревни, значит, там нет молодежи, а значит, скоро все вымрут.
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    парк уже построят в другом месте, да и Кырлай то банкротом себя объявлял, то не работал пол сезона, там уже одна ржавчина, перенесли в другую локацию и построят новый, поэтому не надо давить на жалость по теме детей
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    Конечно, экосистему надо уничтожать на радость городу, а должны, как планировали лет 5 назад не облагородить и построить орнитологический центр, но. Чтобы заткнуть рты решили построить парк.
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    12:53 1100 летие Ислама, это всё было в Волжской Булгарии , вот пусть там и строят
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    Как хорошо ответили
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    Как искали место для мечети в Медине? Пускали верблюда искать место, где он приляжет, значит хорошее место - там и строили. У нас верблюдов нет, зато был детский парк, весёлое и доброе место. Значит надо строить там. Дети в выборах не участвуют, их мнение не интересно.
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    13.4 там было не удобно, ни парковки, ни нормальных аттракционов, зато сейчас выделили 2 раза больше участка , и парковками проблем не будет. Так что не нойте. Татары сами разберется у себя дома!!!
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    Мы многонациональные
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    По-моему только сторонники мечети разжигают в комментах. Обычные люди хотят там парк, как любой нормальный человек в любой стране мира. Постройте мечеть в другом месте и вопросов ни у кого не будет. Зачем застраивать центр то.
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    К сожалению от народа адекватно мыслящего ничего не зависит. Хоть нас и спросили, но без нас всё решено было. Так, видимость плюрализма мгений
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    Совершенно согласна, боюсь с такими комментаторами встретиться, не знаешь, что от таких злых людей ожидать. Если в своих комментариях со злорадством высказываются
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    Народ, надо понимать что деревья и кустарники - это ресурс восполняемый, там сейчас срубят, может позже еще насадят, ничего страшного в этом нет. Не понимаю в чем проблема вообще?
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    кусты быстро растут, а вот деревья - нет
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    есть деревья, которые растут быстро. да и ниче страшного в этом нет, сейчас мне кажется много сажают повсюду деревьев, и там посадят и вырастут, никуда не денутся
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    компенсационные посадки нужны, ведь и аварийные деревья бывают, один ураган и целой рощи когда-то лишились
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    Никому до этого дела не было до этих деревьев, а как начали вырубать так все волноваться стали. Сказали же посадят новые. Насчет мечети тоже хз, построят и построят, ну и хорошо
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    там были ужасные заросли, страшно было в темное время суток мимо проходить, хорошо что расчистили, посадки посадкам рознь
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    Не паникуйте раньше времени, сначала надо посмотреть что в итоге сделают, может даже лучше будет в разы чем было до
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    мечеть важнее ныне разного рода развлекаловок, о вечном пора задуматься
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также