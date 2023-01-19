Сергей Лавров: политики в Европе начинают понимать, что их используют

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что некоторые европейские политики начинают осознавать, в каком положении они оказались из-за ситуации на Украине. Его цитирует «РИА Новости».

— Европа, по-моему, начинает понимать, по крайней мере, ответственные политики в ряде европейских стран, что их используют, по большому счету, что их ввергают в деиндустриализацию, их сознательно ослабляют, чтобы они даже не думали, чтобы пытаться стать самостоятельным игроком, — сказал он.

Сергей Лавров выразил уверенность, что такая ситуация «когда-то пройдет и к власти в европейских странах придут политики, которые будут отталкиваться от интересов своих народов».

Фото: pixabay.com

Сегодня глава российского МИД прибыл в Минск с рабочим визитом. Там он обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие стран в военно-политической сфере.

Напомним, накануне Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную подведению итогов 2022 года для российской дипломатии. Он заявил, что российское правительство отказывается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его «формулы мира». Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов