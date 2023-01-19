Строительство первого участка Вознесенского тракта в Советском районе Казани планируют завершить в ноябре

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Строительство первого участка Вознесенского тракта в Советском районе Казани планируют завершить в ноябре этого года. Об этом сообщили в мэрии города.



На объекте протяженностью почти 4 км уже возвели подземные пешеходные переходы, тоннели и железнодорожный путепровод. На всем участке уложили нижний слой асфальта.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал завершение первого этапа возведения Вознесенского тракта одним из главных проектов 2023 года. Он подчеркнул, что работа идет по графику, несмотря на погоду.

Работы на первом участке магистрали от улицы Гвардейской до проспекта Победы выполнены на 90%. Здесь построили все искусственные сооружения — три подземных пешеходных перехода на пересечении Вознесенского тракта с улицами Аделя Кутуя, Родины и Назиба Жиганова, железнодорожный путепровод и два тоннеля по улице Гвардейской и на проспекте Победы.

Осенью открыли движение автомобилей по верхней части тоннелей. Сейчас идет установка подпорных стенок и шумозащитных экранов. Продолжается укладка нижнего слоя асфальта на оставшихся отрезках магистрали. Также на участке прокладывают новые сети ливневой канализации.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Параллельно строится магистраль на втором участке от пр. Победы до трассы М-7 «Волга» протяженностью почти 8 км. Работы стартовали в марте прошлого года. На участке должны появиться по два надземных и подземных пешеходных перехода, два путепровода, мосты через реки Нокса и Крутовка.

Сейчас завершено переустройство инженерных сетей, строительство временных объездных дорог по ул. Фучика и на трассе М-7. Обустраивают входные группы надземных пешеходных переходов, возводят железобетонные балки пролета моста через Ноксу, на подземных пешеходных переходах устраивают монолитные плиты и каркас. Строительство Вознесенского тракта в полном объеме планируют завершить в 2024 году.

Строительство Вознесенского тракта стартовало летом 2021 года. Магистраль разгрузит Мамадышский тракт и примет трафик с жилых микрорайонов, расположенных поблизости. Общая протяженность объекта составит 12 км.

В конце декабря сообщалось, что в Советском районе Казани под строительство участка Вознесенского тракта изымут еще три земельных участка общей площадью 81 тысяча квадратных метров. Все участки находятся в собственности Казанского земельного инвестиционного фонда, а также в доверительном управлении у «Капитал-Траст-Инвест».

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Маргарита Головатенко