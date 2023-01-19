Гендиректор «Роскосмоса» доложил Владимиру Путину о работах на космодроме Восточный

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину ситуацию по космодрому Восточный, генеральным подрядчиком которого выступает «ПСО Казань».



Как отметил Борисов, работы на космодроме выполняются достаточно ритмично. Планы второй очереди по созданию стартового комплекса для «Ангары-5» должны быть выполнены в срок:

— Мы надеемся завершить все строительные работы к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску — к концу года, как и запланировано вашим указом. Поэтому здесь ситуация стабилизирована, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

В октябре 2022 года, как сообщало «Реальное время», арбитражный суд Москвы полностью отказал в иске дирекции космодрома Восточный к ПСО «Казань». От компании требовали почти 357 миллионов рублей неустойки.

В декабре прошли первые испытания новых систем транспортировки, которые будут применяться для доставки ракет «Ангара» на космодром Восточный. Они прошли в ходе перевозки третьей ступени технологического макета этой ракеты из Москвы в Омск.

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Маргарита Головатенко