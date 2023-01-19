Внешний долг России на 1 января составил $381,8 миллиарда — это много или мало?

На 1 января 2023 года внешний долг России составил $381,8 миллиарда. За прошлый год он сократился на $100,4 миллиарда, или на 20,8%, сообщили в Центробанке.

За четвертый квартал 2022 года внешний долг России сократился на $52,4 миллиарда. При этом в предыдущем квартале — за июль — сентябрь — он уменьшился на $35,1 миллиарда.

Единственным кварталом, в котором в 2022-м зафиксировали увеличение внешнего долга России, стал второй. За апрель — июнь прошлого года он вырос на $17,9 млрд, в то время как за январь — март уменьшился на $30,7 миллиарда.

Фото: cbr.ru

$381,8 миллиарда — это:

26,3 триллиона рублей , или €352,5 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. На пятую часть меньше, чем год назад, — на 1 января 2022 года внешний долг России оценивался в $482,2 миллиарда.

— на 1 января 2022 года внешний долг России оценивался в $482,2 миллиарда. В 81,5 раза меньше госдолга США — в октябре 2022 года он оценивался в $31,123 триллиона.

— в октябре 2022 года он оценивался в $31,123 триллиона. В 25 раз меньше государственного долга Японии — на конец марта 2022 года он оценивался в рекордные для страны $9,5 триллиона, сумма растет шесть лет подряд.

— на конец марта 2022 года он оценивался в рекордные для страны $9,5 триллиона, сумма растет шесть лет подряд. В 8,4 раза меньше госдолга Франции — на конец III квартала 2022 года он составлял €2,95 триллиона, или $3,2 триллиона.

— на конец III квартала 2022 года он составлял €2,95 триллиона, или $3,2 триллиона. В 8 раз меньше госдолга Великобритании — на конец ноября 2022 года он составил 2 477,5 млрд фунтов, или $3,07 триллиона.

— на конец ноября 2022 года он составил 2 477,5 млрд фунтов, или $3,07 триллиона. В 6,5 раза меньше государственного долга ФРГ — по итогам 2021 года он обновил исторический максимум, достигнув €2,32 трлн, или $2,48 триллиона.

— по итогам 2021 года он обновил исторический максимум, достигнув €2,32 трлн, или $2,48 триллиона. В 4 раза больше госдолга Украины — с февраля по ноябрь 2022 года он увеличился на 45%, до $93,5 млрд на 1 ноября.

— с февраля по ноябрь 2022 года он увеличился на 45%, до $93,5 млрд на 1 ноября. В 2,4 раза больше госдолга Казахстана — на 1 октября 2022 года он составил $160,9 миллиарда.

— на 1 октября 2022 года он составил $160,9 миллиарда. Чуть больше з апланированных доходов бюджета России на 2023 год — они ожидаются в размере 26,13 трлн рублей, или $379,4 миллиарда.

— они ожидаются в размере 26,13 трлн рублей, или $379,4 миллиарда. На $40 миллиардов меньше ожидаемых расходов федерального бюджета — в 2023 году они должны составить $421,8 миллиарда, или 29,056 трлн рублей.

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Татьяна Демина