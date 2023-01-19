«Глобальная проблема»: за год в Татарстане уволилось больше трети кадрового состава аппарата мировых судей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане уволилось больше трети кадрового состава аппарата мировых судей. Об этом на итоговой коллегии Министерства юстиции республики рассказал председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.



— Глобальная проблема — это текучесть кадров в аппарате мировых судей. В 2022 году уволилось 38% кадрового состава мировых судей, или 259 человек, — сообщил он.

Ильгиз Гилазов обратил внимание, что Татарстан оказывает «серьезную финансовую поддержку» работникам аппарата мировых судей — решен вопрос о их ежеквартальном дополнительном материалом стимулировании. В 2022 году их среднемесячное содержание выросло более чем на 10%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, глава Министерства юстиции Татарстана Рустем Загидуллин сообщил, что среднегодовая нагрузка на одного мирового судью в республике составляет более 3,3 тысячи дел. Всего за 2022 год ими рассмотрено 628 тысяч дел.



В свою очередь Ильгиз Гилазов обратил внимание, что в Татарстане средняя нагрузка на мировых судей по состоянию на 1 июля 2022 года составила 359 дел и материалов месяц. Согласно статистическим данным из 14 субъектов Приволжского федерального округа, мировая юстиция республики находится на 13-м месте по нагрузке.



— Вы призадумайтесь. Так, нагрузка мировых судей в Пермском крае составила более 600 дел и материалов месяц, Кировской, Саратовской, Нижегородской областях — более 500 дел и материалов в месяц. Разница в нагрузке между мировыми судьями нашей республики и судьями Пермского края составила 41%. На мой взгляд, разговоров о высокой нагрузке мировых судей в республике после озвученной статистики быть не должно, — сказал председатель Верховного суда Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина