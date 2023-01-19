Прокуратура Казани требует взыскать с завкафедрой КФУ 220 тысяч рублей полученных взяток

Прокуратура Приволжского района Казани требует взыскать с преподавателя КФУ в пользу государства сумму полученных им взяток — 220 тысяч рублей, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. По данным «Реального времени», речь идет о заведующем кафедрой системного анализа и информационных технологий ИВМиИТ Рустаме Латыпове (на фото).

По данным прокуратуры, в 2017—2018 годах мужчина, будучи преподавателем и заведующим одной из кафедр КФУ, получил через посредника от студентов взятки на общую сумму 220 тысяч рублей за положительные результаты при сдаче зачетов и экзаменов. В отношении него завели уголовное дело за мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Суд прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Мужчина с решением суда согласился. Оно вступило в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокуратура Приволжского района Казани обратилась в суд с иском к преподавателю. Надзорное ведомство просить признать передачу ему 220 тысяч рублей недействительной сделкой и взыскать с него эту сумму в пользу государства.

Рустам Латыпов, с которого, по данным источников «Реального времени», прокуратура пытается взыскать 220 тысяч рублей, — заслуженный деятель науки Татарстана (2003 год), работает в КФУ с 1975 года. Является доктором технических наук по специальности «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети».

В 2021 году Вахитовский районный суд Казани рассматривал дело преподавателя физкультуры из КФУ, обвиняемого в получении взяток. По версии следствия он брал со студентов, у которых имелись пропуски занятий, деньги за проставление зачетов, не проверяя у них знания и практические навыки.

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Татьяна Демина