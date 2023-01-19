Прокуратура Казани требует взыскать с завкафедрой КФУ 220 тысяч рублей полученных взяток
Прокуратура Приволжского района Казани требует взыскать с преподавателя КФУ в пользу государства сумму полученных им взяток — 220 тысяч рублей, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. По данным «Реального времени», речь идет о заведующем кафедрой системного анализа и информационных технологий ИВМиИТ Рустаме Латыпове (на фото).
По данным прокуратуры, в 2017—2018 годах мужчина, будучи преподавателем и заведующим одной из кафедр КФУ, получил через посредника от студентов взятки на общую сумму 220 тысяч рублей за положительные результаты при сдаче зачетов и экзаменов. В отношении него завели уголовное дело за мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Суд прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Мужчина с решением суда согласился. Оно вступило в законную силу.
Прокуратура Приволжского района Казани обратилась в суд с иском к преподавателю. Надзорное ведомство просить признать передачу ему 220 тысяч рублей недействительной сделкой и взыскать с него эту сумму в пользу государства.
Рустам Латыпов, с которого, по данным источников «Реального времени», прокуратура пытается взыскать 220 тысяч рублей, — заслуженный деятель науки Татарстана (2003 год), работает в КФУ с 1975 года. Является доктором технических наук по специальности «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети».
В 2021 году Вахитовский районный суд Казани рассматривал дело преподавателя физкультуры из КФУ, обвиняемого в получении взяток. По версии следствия он брал со студентов, у которых имелись пропуски занятий, деньги за проставление зачетов, не проверяя у них знания и практические навыки.
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комментарии
В образовании и науке уже давно произошел отрицательный "естественный отбор".
Честно работать практически невозможно.
Такие условия созданы.
Даже если профессор не ворует, то манкирует, ренебрегает своими обязанностями, так как выполнить такую нагрузку (900 аудиторных часов) практически невозможно.
Если ты не супергерой физически и интеллектуально.
А тут ещё и "общественная" бесплатная работа.
Печально все это.
Наших детей в школах, юношей и девушек в университетах учат и воспитывают двуличные люди...