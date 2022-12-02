Итоги дня: цвет 2023 года, переговоры Путина и Шольца, Сноуден получил российский паспорт
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 2 декабря:
- Институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2023 года. Им стал «смелый и бесстрашный, пульсирующий» Viva Magenta 18-1750. «Цвет года этого года мощный и вдохновляющий. Это новый анимированный красный, который упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений, электризующий и безграничный оттенок, который проявляется как выдающееся заявление», — объяснили в Pantone.
- Деятельность стартап-студии, созданной на базе Казанского федерального университета (КФУ) в партнерстве с КАМАЗом, направлена на генерацию дочерних компаний с участием студентов и научных сотрудников, рассказал «Реальному времени» руководитель стартап-студии, бывший директор казанского ИТ-парка Александр Борисов. Говоря о задачах стартап-студии, Борисов отметил, что они не направлены на учебный процесс. По его словам, она решает вопросы коммерциализации научного и человеческого потенциала вузов.
- В Казани прокуратура проводит проверку после сообщений о кондукторе, которая хотела высадить ребенка из автобуса. Сообщения о скандале в казанском автобусе №45 были опубликованы сегодня в СМИ. Мальчику не хватило денег на проезд, когда он пытался расплатиться транспортной картой. Пассажиры отметили, что кондуктор вела себя агрессивно, кричала на мальчика и заступившихся за него взрослых.
- Специальный летный отряд Минобороны приобрел у «Роскосмоса» 74% акций авиакомпании «Космос» за 1 рубль, госкорпорации теперь принадлежит 26% акций. Сделка произошла еще в первом полугодии этого года, когда «Роскосмос» возглавлял Дмитрий Рогозин (в отставке с 15 июля; новым главой стал бывший вице-премьер Юрий Борисов). Отметим, что ведомству также перешли и долги «Космоса», однако их сумма не раскрывается.
- Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял присягу на гражданство России. Он уже получил российский паспорт, на данный момент заявление на получение паспорта гражданина России подает жена Эдварда Сноудена. Подчеркнем, что Сноуден получил российское гражданство по указу президента России Владимира Путина.
- Эксперимент по внедрению tax free в России продлен еще на один год — до конца 2023 года. Пилотный проект стартовал в России в апреле 2018 года и проводится на территории Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, в Волгоградской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях.
- На досках объявлений в Казани появились первые предложения по оказанию услуг выезда артистов в образах Деда Мороза и Снегурочки на детский или взрослый праздник. За 3,5 тысячи казанцы могут заказать своим детям на Новый год ведущих казанского «Бим-радио» — приехать с поздравлениями они обещают в обновленных дизайнерских костюмах. Поющая Снегурочка и Дед Мороз готовы провести программы как на русском, так и на татарском языке, а также на английском.
- Еврокомиссия предложила ввести за обход санкций наказание в виде лишения свободы для физических лиц сроком не менее пяти лет и штраф в размере не менее 5% от общемирового годового оборота для компаний.
- По меньшей мере 90% мирового населения имеет определенный иммунитет к коронавирусу, заявил на пресс-конференции глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, некоторый иммунитет выработан «в результате предшествующей инфекции или вакцинации».
- Сергей Иванов планирует уйти с должности генерального директора — председателя правления компании «Алроса», которую он возглавляет с весны 2017 года. Действующий контракт компании с Сергеем Ивановым истекает весной 2025 года. По информации источников, уход Сергея Иванов — его личное решение, связанное с планом уйти в частный бизнес.
- В Казани дошел до финала судебный процесс над подполковником полиции в отставке Рустемом Наримановым, но приговор будет оглашен только 5 декабря. В прениях гособвинитель просил признать его виновным в трех мошенничествах и получении взятки в 2013—2014 годах в 5 млн рублей, сам подсудимый настаивал на оправдании. Отметим, что обвиняемый сообщил о желании уйти добровольцем на фронт и продемонстрировал письма к президенту РФ и военкому РТ. Судя по датам, оба были написаны еще до прений, в которых прокурор запросил для Нариманова 12 лет «строгача».
- Гузель Ильдарханова-Балчиклы назначена заместителем председателя Госкомитета Татарстана по архивному делу. К исполнению обязанностей на этом посту она приступила уже с 30 ноября.
- В ночь на субботу, 3 декабря, в Татарстане ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры опустятся до -17..-22 градусов, а при прояснениях до -28 °С.
- Власти Татарстана решили обеспечить детей-сирот, обучающихся в школах, ежегодным пособием на покупку учебников и письменных принадлежностей. Его они будут получать до завершения обучения. Согласно закону, подписанному президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, пособием обеспечат детей-сирот, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и лиц, которые в период обучения потеряли обоих родителей или единственного родителя, получающих основное и среднее общее образование. Получать его они будут наряду с полным государственным обеспечением.
- Проект «Передумала.ру», который продвигает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, не одобрили эксперты в медицинском и юридическом сообществе. Специалисты предупреждают, что метод, который предлагают авторы проекта, может негативно сказаться на здоровье ребенка. Медикаментозное прерывание беременности предполагает прием двух таблеток с разницей в 72 часа. Смысл методики в том, что даже после принятия условного яда беременная должна принять противоядие — определенный гормон.
- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ситуации с возможным нарушением прав женщины в Татарстане — на федеральном телевидении вышел сюжет о том, что сотрудница пароходства из Татарстана спустя 15 лет не может получить льготную пенсию. При установлении признаков преступления Бастрыкин поручит возбудить уголовное дело.
- Как стало известно «Реальному времени», конкурсный управляющий скандально обанкротившегося перевозчика «Волжские путешествия+» Замир Артыков запросил гонорар в полмиллиона рублей за продажу имущества банкрота — теплохода «Борис Полевой». Арбитражный суд Татарстана приступил к рассмотрению его ходатайства, но решил отложить принятие решения о выплате вознаграждения до 10 января. К этому моменту кредиторы «Волжских путешествий+» рассчитывают получить средства от продажи второго теплохода «Очарованный странник», недавно выставленного на продажу за 15 млн рублей. До сих пор обманутые туристы перевозчика не получили ни рубля за сорванные в 2018 году круизы, хотя им причитается около 500 тысяч рублей.
- Татарстан и Удмуртия согласовали границу между субъектами, ее протяженность составляет более 800 км, она проходит по территории Агрызского района республики, сообщил «Реальному времени» первый замгендиректора ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» Руслан Комаров. В середине декабря планируется подписать соглашение об утверждении границ. Согласование границы прохождения между регионами длилось 2 года.
Ключевые события 283-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели первый телефонный разговор с 13 сентября. Российский лидер призвал «пересмотреть свои подходы», так как политическая и финансовая поддержка Украины приводят к отказу Киева от идеи переговоров. В Кремле указали, что это также «стимyлирует радикальных украинских нaционалистов к совершению все новых кровавых прeступлений против мирного населeния».
- Министерство обороны России показало кадры подготовки мобилизованных под Казанью. На видео можно увидеть, как они совершенствуют навыки ночных боевых стрельб из штатного оружия в составе отделений.
- В Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение трем ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции.
- На Южно-Донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населенного пункта Угледар в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Диброва, Водяное, Пречистовка, Константиновка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области.
- В районах населенных пунктов Загорное, Димитрово и Волчанское Запорожской области поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
- В ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, а также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области.
- Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет Су-25. Также перехвачены в воздухе 13 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Новоандреевка и Егоровка Донецкой Народной Республики.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2 599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6 953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 437 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев побывал в подшефном Татарстану Лисичанске в Луганской Народной Республике.
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Дарья ПинегинаОбщество
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