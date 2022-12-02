Стартап-студия КФУ и КАМАЗа создаст «дочки» с участием студентов и научных сотрудников

Деятельность стартап-студии, созданной на базе Казанского федерального университета (КФУ) в партнерстве с КАМАЗом, направлена на генерацию дочерних компаний с участием студентов и научных сотрудников. Об этом рассказал «Реальному времени» руководитель стартап-студии, бывший директор казанского ИТ-парка Александр Борисов.

Говоря о задачах стартап-студии, Борисов отметил, что они не направлены на учебный процесс. По его словам, она решает вопросы коммерциализации научного и человеческого потенциала вузов.

— Включаться в работу студии может кто угодно. Пока главное — это желание. Позже, когда желающих уже будет больше, чем мест в генерируемых стартапах, — вероятно, будет какой-то отбор, — отметил он.

Также руководитель стартап-студии рассказал, как устроена совместная работа с КАМАЗом. По его словам, набережночелнинское предприятие является стратегическим партнером и определяет направление, в котором будет рассматриваться приоритетно поиск бизнес-гипотез для проработки и реализации студией.



Фото: digital.tatarstan.ru

Университетская стартап-студия была зарегистрирована недавно — 25 ноября этого года. Ее уставный капитал составляет 100 тысяч рублей. Организация расположилась в Набережных Челнах на проспекте Мира, в доме 13б — в здании набережночелнинского института КФУ и инжинирингового центра вуза.

Уставный капитал поделен в равной доле по 25% (25 тысяч рублей) между НКО «Инвестиционно-венчурный Фонд Татарстана», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) фуниверситет», Фондом инфраструктурных и образовательных программ и ПАО «КАМАЗ».

Организация представлена 18 видами деятельности, среди которых можно отметить:

исследование конъюнктуры рынка;

торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи интернета;

разработка компьютерного программного обеспечения;

деятельность web-порталов;

обучение профессиональное.

Ее возглавил 39-летний Александр Борисов — один из ключевых топ-менеджеров татарстанской ИТ–индустрии. Он проработал на посту руководителя казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» около полутора лет. Этот пост он занял в августе 2020 года в результате открытого конкурсного отбора Минцифры Татарстана. До этого Борисов более 10 лет проработал разработчиком, проектным менеджером и техническим директором различных ИТ-компаний.

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Максим Кокунин