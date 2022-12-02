ВОЗ заявила, что иммунитет к коронавирусу есть у 90% населения в мире

По меньшей мере 90% мирового населения имеет определенный иммунитет к коронавирусу, заявил на пресс-конференции глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.



По его словам, некоторый иммунитет выработан «в результате предшествующей инфекции или вакцинации», сообщает «РИА Новости».

Количество регистрируемых еженедельных случаев смерти от COVID-19 несколько снизилось, однако на прошлой неделе скончались более 8,5 тысячи человек, добавил Гебрейесус.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре вирусолог Александр Лукашев делился мнением, что в России в 2022 году возможен рост заболеваемости COVID-19 в случае появления вариантов вируса, избегающих иммунного ответа, хотя в стране наблюдается снижение числа новых случаев заболевания.

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Маргарита Головатенко