Дед Мороз и Снегурочка на НГ-2022: в среднем за 1500 рублей, онлайн дешевле, а с татарским языком — дороже

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По видеосвязи от 500 рублей и с татарскими песнями от 3,5 тысячи

На досках объявлений в Казани появились первые предложения по оказанию услуг выезда артистов в образах Деда Мороза и Снегурочки на детский или взрослый праздник. Они обойдутся в среднем в 1,5 тысячи рублей, выяснило «Реальное время».

Самый бюджетный вариант — Дед Мороз и Снегурочка за 500 рублей. За такую же сумму, к примеру, можно арендовать их костюмы и самим устроить праздник для детей. За полтысячи рублей артисты готовы выступать не более 30 минут — за это время обещают интересные игры, наставления, а также хоровод.

Выехать на дом аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки готовы даже в новогоднюю ночь. Также они предлагают поздравить с праздником и дистанционно — по видеосвязи.

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На услуги некоторых Дедов Морозов и Снегурочек ценник достигает 3,5 тысячи рублей. За такую сумму поздравить с праздником могут и другие персонажи, например Гринч или Олаф с Эльзой из мультфильма «Холодное сердце».

За 3,5 тысячи казанцы могут заказать своим детям на Новый год ведущих казанского «Бим-радио» — приехать с поздравлениями они обещают в обновленных дизайнерских костюмах. Поющая Снегурочка и Дед Мороз готовы провести программы как на русском, так и на татарском языке, а также на английском. Чуть дороже обойдется их визит с поздравлениями на корпоративах и прочих мероприятиях — минимум 6 тысяч.

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Самый распространенный ценник — 1,5 тысячи рублей. Таких предложений насчитывается уже десятки. Также можно найти Деда Мороза и Снегурочку за 800 и 990 рублей, тысячу рублей, 1,3 тысячи и 2 тысячи.

Средняя продолжительность новогоднего представления — 30 минут. За 1,5 тысячи за это время Дед Мороз и Снегурочка проведут новогодние игры и конкурсы, флешмобы с хороводом, зажгут елку и устроят прочие интерактивы.

Каждый пятый казанец подрабатывал Дедом Морозом или Снегурочкой

По данным «Авито», в Казани спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки вырос на 217%. По всей стране спрос на новогодних персонажей увеличился на 147% по сравнению с прошлым годом.

Согласно прошлогоднему исследованию, каждый пятый (22%) житель Казани хоть раз подрабатывали Дедом Морозом или Снегурочкой в предновогодний месяц. Из них 29% выходили на подобную подработку лишь один раз, а 36% делают это периодически, где-то один раз в 2—3 года. Еще 16% каждый год таким образом пополняют свой бюджет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чаще всего в сказочных героев перевоплощалась молодежь в возрасте 18—24 лет и 25—35 лет (28% и 21% соответственно). Среди людей старшего возраста таких всего 14%. 42% казанцев делают это для дополнительного заработка, 55% сообщили, что любят общаться с детьми, 22% таким образом занимают свободное время.



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Татьяна Демина