Минобороны купило авиакомпанию у «Роскосмоса» за 1 рубль

Фото: соц. сети/roscosmos

Специальный летный отряд Минобороны приобрел у «Роскосмоса» 74% акций авиакомпании «Космос» за 1 рубль. Об этом РБК сообщил гендиректор перевозчика Андрей Панкратов и подтвердили в пресс-службе «Роскосмоса». Госкорпорации теперь принадлежит 26% акций.

Сделка произошла еще в первом полугодии этого года, когда «Роскосмос» возглавлял Дмитрий Рогозин (в отставке с 15 июля; новым главой стал бывший вице-премьер Юрий Борисов). Отметим, что ведомству также перешли и долги «Космоса», однако их сумма не раскрывается.

В корпорации объяснили, что продали перевозчика из-за снижения его загрузки со стороны отраслевых предприятий в виду «внешнеэкономических факторов». Для загрузки авиакомпании «Космос» был проработан «проект коллаборации» с летным отрядом Минобороны, который должен удовлетворить потребности ракетно-космической отрасли и военного ведомства.

Панкратов подчеркнул, что развитие флота позволит начать стадию финансового оздоровления авиакомпании (по данным СПАРК, ее суммарный чистый убыток в 2017-2021 годах составил 676 млн руб.), так как «Космос» получит эффективные машины более чем на 200 пассажирских мест, а Ил-76 будут востребованы Минобороны из-за выросших потребностей в перевозке грузов.



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Илина Хакимова