Pantone объявил главный цвет 2023 года

Институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2023 года. Им стал «смелый и бесстрашный, пульсирующий» Viva Magenta 18-1750.

— Цвет года этого года мощный и вдохновляющий. Это новый анимированный красный, который упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений, электризующий и безграничный оттенок, который проявляется как выдающееся заявление, — объяснили в Pantone.

В институте описывают Viva Magenta как дерзкий цвет, вибрирующей энергией. Он подходит людям со стремлением к жизни и мятежным духом.

— Pantone 18-1750 Viva Magenta, уходящий своими корнями в первобытное, возвращает нас к изначальной материи. Взывая к силам природы, Pantone 18-1750 Viva Magenta заряжает наш дух, помогая укрепить нашу внутреннюю силу, — заявила исполнительный директор Института цвета Леатрис Эйсман.

Напомним, главным цветом 2022 года Pantone выбрал оттенок синего Pantone 17-3938 Very Peri. По мнению вице-президента института Лори Прессман, он демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение.



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Татьяна Демина