Татарстан утвердил самую длинную границу — с Удмуртией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан и Удмуртия согласовали границу между субъектами, ее протяженность составляет более 800 км, она проходит по территории Агрызского района республики, сообщил «Реальному времени» первый замгендиректора ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» Руслан Комаров. В середине декабря планируется подписать соглашение об утверждении границ.

Согласование границы прохождения между регионами длилось два года. По словам Руслана Комарова, во время совместной работы было обнаружено «много наложений одних участков на другие», а экспертам пришлось поднимать архивные материалы Росреестра двух субъектов. В результате чего было обнаружено «немало реестровых ошибок». По его словам, уточнение границ не отразится на земельных угодьях сельхозпроизводителей:

— По факту как два забора стоят по одной меже, так и стоят. Налоговая база не изменится, — отметил он.

Напомним, что в этом году Татарстан инициировал переговорный процесс по актуализации административных границ с восемью соседними регионами. Общая протяженность границ Татарстана с другими субъектами — около 3,5 тысячи километров. На сегодня заключены соглашения об установлении границ с Оренбургской областью, Чувашией, Башкортостаном. Идет согласование границ с Марий Эл, Ульяновской, Самарской областями. Самые трудные переговоры ожидаются с Кировской областью вокруг принадлежности горнолыжного комплекса «Медная гора».

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Луиза Игнатьева