Медики раскритиковали проект в помощь передумавшим делать аборт, презентованный Ириной Волынец, — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

Проект «Передумала.ру», который продвигает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, не одобрили эксперты в медицинском и юридическом сообществе. Специалисты предупреждают, что метод, который предлагают авторы проекта, может негативно сказаться на здоровье ребенка, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Медикаментозное прерывание беременности предполагает прием двух таблеток с разницей в 72 часа. Смысл методики в том, что даже после принятия условного яда беременная должна принять противоядие — определенный гормон.

скриншот видео ТНВ

Ирина Волынец утверждает, что после принятия первой из двух положенных таблеток от 10 до 15% женщин отказываются от решения прервать беременность. «Если женщина одумалась, я считаю, мы должны в нашей республике дать ей такую возможность, мы будем подключаться к горячей линии, которая разработана на федеральном уровне этого проекта, по инициативе Алексея Фокина», — сказала она.

Однако акушеры-гинекологи предупреждают, что метод прерывания беременности путем приема специальных таблеток не прошел клинические испытания, а сам препарат, который в проекте «Передумала.ру» советуют покупать женщинам — естественный женский гормон, необходимый для поддержания беременности. Его можно приобрести без рецепта, однако принимать его необходимо строго под контролем врачей.

— Таблетированный аборт: мы первую таблетку дали — мы шаг сделали к прерыванию беременности, мы уже что-то нарушили у ребенка, у мамы, — рассказал профессор кафедры акушерства и гинекологии Албир Хасанов. Он предупредил, что это может вызвать пороки развития, в том числе центральной нервной системы. Если после приема первой таблетки женщина передумала и сохранила ребенка, есть вероятность появления таких последствий.

В Татарстане в год совершается 12 тысяч медикаментозных абортов, сообщил врач-психиатр из Санкт-Петербурга, психолог Алексей Фокин. Он выступил одним из идеологов проекта «Передумала.ру». Эксперты в его квалификации усомнились. На сайте РПЦ в его карточке указано, что он врач-психиатр, психолог и специалист по медицинским исследованиям.

— Я считаю, что без акушера-гинеколога такой проект продвигаться в принципе не может. Во-вторых, да, я говорю, что в том числе и в России этот метод не применяется, потому что, еще раз говорю, мы работаем всегда по клиническим протоколам и клиническим рекомендациям. На сегодняшний день такого протокола не существует в России, — заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Татарстана Фирая Сабирова

Однако Ирина Волынец заявляла, что проводились клинические испытания, подтвердившие, что процедура для здоровья ребенка безопасна.

На сайте проекта «Передумала.ру» женщинам, передумавшим завершить процедуру аборта с помощью таблетки, рекомендуют не обращаться к врачам, а самим идти в аптеку и покупать необходимые препараты. Там уже указано, что «большинство отечественных гинекологов не знают об этой методике» и якобы если попросить их остановить аборт после первой таблетки, они, скорее всего, откажут и посоветуют принять вторую таблетку.

— На каком этапе уже этот процесс, после принятия первой таблетки должен определить врач. Нужно посмотреть на УЗИ, посмотреть, есть там пульсация или уже нет. Если пульсации нет, то сохранить такую беременность просто не надо, потому что в любом случае, так или иначе, выкидыш произойдет, — рассказала Фирая Сабирова.

Дискуссию проект вызвал и у юристов. Однако формально признаков нарушения нет, официальных жалоб не поступало.



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Татьяна Демина