Минобороны России опубликовало кадры с полигона под Казанью, где обучают мобилизованных

Фото: кадр видео минобороны .России

Министерство обороны России показало кадры подготовки мобилизованных под Казанью. На видео можно увидеть, как они совершенствуют навыки ночных боевых стрельб из штатного оружия в составе отделений.

В ведомстве рассказали, что подготовкой мобилизованных занимаются как в дневное, так и в ночное время. Их учат вести огонь по различным типам учебных мишеней, находящихся на расстоянии от 100 до 400 метров от них.

Минобороны России заверило, что «все мероприятия учебного курса боевой подготовки мобилизованных спланированы». Их проводят с учетом опыта спецоперации.



Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.

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Татьяна Демина