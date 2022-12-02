Прокурор запросил 12 лет «строгача» для бывшего борца с коррупцией МВД Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани дошел до финала судебный процесс над подполковником полиции в отставке Рустемом Наримановым. В прениях гособвинитель просил признать его виновным в трех мошенничествах и получении взятки в 5 млн рублей, сам подсудимый настаивал на оправдании, передает журналист «Реального времени».



Напомним, Нариманов в 2014 году ушел в отставку с поста начальника отдела УЭБ и ПК МВД Татарстана, в 2018-м уехал в Турцию, а в 2019-м был заочно арестован по тяжким обвинениям на родине. Знал об этом, вернулся в 2021-м и оказался в СИЗО.

По версии обвинения, в 2013—2014 годах офицер за «крышевание» бизнеса своего знакомого получил 5 млн рублей в виде оплаты квартиры, автомобиля «Мерседес» и коммунальных услуг. Также силовики считают, что он, пользуясь связями в ГУП «Татлизинг», провернул сделку по покупке за 5 млн рублей и сдаче в лизинг оборудования для бетонного завода, которое на самом деле не приобреталось.

В ходе судебного процесса подполковник и его адвокат последовательно пытались доказать: в мошенничестве виноваты те, кто готовил документы, подписывал договоры и демонстрировал проверяющим из ГУП чужой бетонный завод под видом свежеприобретенного, тогда как сам Нариманов никакого отношения к фирмам-получателям средств и их счетам не имел. Что до взятки, то, по версии защиты, фабула этого эпизода целиком выстроена на оговоре бывшей супруги и бывших приятелей, а также сфальсифицированных документах.

Оглашение приговора было назначено на сегодня. Однако председательствующий по делу судья из совещательной комнаты не вышел. Ожидается, что итоговое решение будет объявлено 5 декабря.

В последнем слове подсудимый заявил о желании уйти добровольцем на фронт.