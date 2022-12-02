Прокуратура Казани начала проверку после сообщений о кондукторе, которая хотела выгнать ребенка из автобуса
В Казани прокуратура проводит проверку после сообщений о кондукторе, которая хотела высадить ребенка из автобуса, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Сообщения о скандале в казанском автобусе №45 были опубликованы сегодня в СМИ. Мальчику не хватило денег на проезд, когда он пытался расплатиться транспортной картой. Пассажиры отметили, что кондуктор вела себя агрессивно, кричала на мальчика и заступившихся за него взрослых.
Вчера прокуратура Казани начала проверку сообщений о том, что кондуктор автобуса выгнала школьника из транспорта на мороз. Действиям кондуктора прокуратура даст правовую оценку. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Во вторых, прокуратура и опека пусть проверяют родителей мальчика, почему они не дают денег на дорогу ребёнку????
В третьих, кондуктора должны платить из своего кармана или возить всех бесплатно?? В магазинах же до коопейки расплачиваются все. Дурацкий закон. Пусть федеральный центра оплачивает всем детям и студентам очникам за проезд.. и не надо мне писать типа это ребёнок итд, у меня у самого 2 детей, и уши в карточках всегда деньги есть. Каждый день можно сказать проверяю балансы. Тут не кондуктора виновата , а родители 100%. И их надо оштрафовать.