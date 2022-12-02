Прокуратура Казани начала проверку после сообщений о кондукторе, которая хотела выгнать ребенка из автобуса

Фото: прокуратура Татарстана

В Казани прокуратура проводит проверку после сообщений о кондукторе, которая хотела высадить ребенка из автобуса, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Сообщения о скандале в казанском автобусе №45 были опубликованы сегодня в СМИ. Мальчику не хватило денег на проезд, когда он пытался расплатиться транспортной картой. Пассажиры отметили, что кондуктор вела себя агрессивно, кричала на мальчика и заступившихся за него взрослых.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера прокуратура Казани начала проверку сообщений о том, что кондуктор автобуса выгнала школьника из транспорта на мороз. Действиям кондуктора прокуратура даст правовую оценку. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.

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Маргарита Головатенко