РБК: Сергей Иванов намерен покинуть пост главы АЛРОСА

Сергей Иванов планирует уйти с должности генерального директора — председателя правления АЛРОСА, пишет РБК. Крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию он возглавляет с весны 2017 года.



Действующий контракт АЛРОСА с Сергеем Ивановым истекает весной 2025 года. Его переизбрали на должность генерального директора-председатель правления в марте 2020-го.



Источник, близкий к АЛРОСА, утверждает, что уход Сергея Иванов — его личное решение, связанное с планом уйти в частный бизнес. К его работе претензий не было.

Как сообщает telegram-канал Brief, Сергей Иванов может продолжить карьеру в инвестиционной группе Volga Group Геннадия Тимченко (крупный совладелец НОВАТЭКа и СИБУРа).

Сергей Иванов — сын экс-главы администрации президента России. Он выпускник МГИМО. Работал председателем правления компании «Согаз» и в «Газпромбанке».



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Татьяна Демина