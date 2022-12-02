Заместителем председателя Госкомитета Татарстана по архивному делу назначена Гузель Ильдарханова-Балчиклы

Гузель Ильдарханова-Балчиклы назначена заместителем председателя Госкомитета Татарстана по архивному делу. К исполнению обязанностей на этом посту она приступила с 30 ноября.

До этого Гузель Ильдарханова-Балчиклы работала заместителем директора по формированию Архивного фонда Татарстана и комплектованию документами — руководителем Центра первичной обработки документов Госархива республики.

Гузель Ильдарханова-Балчиклы на посту заместителя председателя Госкомитета Татарстана по архивному делу сменила Ильнура Шарипова. Он покинул эту должность в октябре этого года.

На сайте Госкомитета Татарстана по архивному делу должность заместителя председателя Госкомитета Татарстана по архивному делу все еще указана как вакантная. Информацию о новом заме пока не разместили.

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Татьяна Демина