В Татарстане женщина не может получить льготную пенсию — Бастрыкин поручил доложить о ситуации

На федеральном телевидении вышел сюжет о том, что сотрудница пароходства из Татарстана спустя 15 лет не может получить льготную пенсию. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ситуации с возможным нарушением прав женщины в Татарстане, а при установлении признаков преступления — немедленно возбудить уголовное дело.

Согласно законодательству, стаж на должности женщины должен засчитываться как льготный, но в Пенсионном фонде ей разъяснили, что работодатель предоставил сведения о ее работе на другой должности, по которой не предусматривается льгот. Теперь же представитель женщины через суд пытается добиться положенных льгот.

Напомним, в начале ноября Бастрыкин поручил доложить о ситуации другой женщины из Татарстана — в социальных сетях тогда появилось сообщение, что она уже год пытается добиться бесплатных лекарств для прикованной к постели матери. Однако на тот момент ей удалось получить только малую часть из положенных препаратов.

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