Ночью в Татарстане похолодает до -28 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ночь на субботу, 3 декабря, в Татарстане ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры опустятся до -17..-22 градусов, а при прояснениях до -28°С.

В Казани ночью ожидается от -10 до -12°С. При прояснениях минимальная температура воздуха составит -15 градусов.

Днем в субботу в Татарстане прогнозируется от -14 до -19°С. В Казани ожидается от -8 до -10 градусов, а в Челнах — от -9 до -13°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Синоптики также прогнозируют гололедицу на дорогах, ночной и утренний туман в отдельных районах. В целом в Татарстане установится облачная погода с прояснениями без существенных осадков.

Напомним, в Гидрометцентре Татарстана предупреждали, что среднесуточные температуры в выходные окажутся на 6—9 градусов ниже средних многолетних значений. В ближайшие дни республика будет находиться под влиянием антициклона.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина