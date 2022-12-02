В России продлили эксперимент по tax free до конца 2023 года — он проходит в том числе и в Татарстане

Эксперимент по внедрению tax free в России продлен еще на один год — до конца 2023 года. Изменения в постановление правительства от февраля 2018 года о регламенте проведения эксперимента утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пилотный проект системы tax free стартовал в России в апреле 2018 года и проводится на территории Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, в Волгоградской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях.

Напомним, Минпромторг России в октябре предложил продлить эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза — tax free — до 2023 года.

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